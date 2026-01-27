Підписання відбуватиметься окремо: Сибіга розкрив деталі формату мирного плану

Перемовини щодо мирного плану з метою завершення війни в Україні тривають. Окрім військових та політичних питань, сторони обговорюють формат підписання двосторонньої угоди.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді".

Хто підписуватиме 20-пунктний мирний план?

Міністр пояснив, що 20-пунктний мирний план нині розглядається як двосторонній документ. Очікується, що підписання відбуватиметься окремо – між Україною та США та між Росією та Штатами. Водночас Сибіга наголосив, що формат угоди досі обговорюється, адже перемовини тривають.

За словами дипломата, європейські партнери також залучені до мирного процесу та беруть активну участь у напрацюванні безпекових гарантій для України. "До речі, важливо, що уперше йдеться саме про термін "безпекові гарантії", а не "запевнення" чи щось подібне", – підкреслив міністр МЗС.

Сибіга зауважив, що ключові положення, які матимуть вирішальне значення для безпеки України після війни, повинні мати юридично-зобов'язальний характер. Саме тому сторони погоджуються з необхідністю ратифікації безпекових гарантій, зокрема їх затвердження Конгресом США.

