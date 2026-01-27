Подписание будет происходить отдельно: Сибига раскрыл детали формата мирного плана

Переговоры по мирному плану с целью завершения войны в Украине продолжаются. Кроме военных и политических вопросов, стороны обсуждают формат подписания двустороннего соглашения.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

Смотрите также "Все выглядели как друзья": Россия якобы смягчает переговорную позицию за "закрытыми дверями"

Кто будет подписывать 20-пунктный мирный план?

Министр объяснил, что 20-пунктный мирный план сейчас рассматривается как двусторонний документ. Ожидается, что подписание будет происходить отдельно – между Украиной и США и между Россией и Штатами. В то же время Сибига отметил, что формат соглашения до сих пор обсуждается, ведь переговоры продолжаются.

По словам дипломата, европейские партнеры также вовлечены в мирный процесс и активно участвуют в наработке гарантий безопасности для Украины. "Кстати, важно, что впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности", а не "заверения" или что-то подобное", – подчеркнул министр МИД.

Сибига отметил, что ключевые положения, которые будут иметь решающее значение для безопасности Украины после войны, должны иметь юридически-обязательный характер. Именно поэтому стороны соглашаются с необходимостью ратификации гарантий безопасности, в частности их утверждения Конгрессом США.

Трамп спешит заключить мирное соглашение для Украины: что известно?