22-річна жінка втратила понад 3 літри крові: деталі про постраждалих у стрілянині в Дніпрі
Джерело:фейсбук Антона Геращенка
Внаслідок стрілянини у Дніпрі загинули 5 людей, ще 5 – отримали поранення. Зокрема, 22-річна військова втратила понад 3 літри крові.
Деталі про стан постраждалих внаслідок жахливої стрілянини в Дніпрі, яку влаштував Артем Рябчук, розповів у мережі Антон Геращенко.
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У якому стані постраждалі у стрілянині
Одній із постраждалих – 22-річній військовій – нападник вистрелив у коліно, плече та у живіт.
Зараз за її життя борються хірурги лікарні Мечникова. Вона втратила більш як три літри крові,
– написав Геращенко.
Він додав, що інший військовий отримав травму черевної порожнини. Чоловік також у важкому стані. Життя двох інших поранених, яких доставили до лікарні Мечникова, за словами медиків, поза небезпекою.
Ще одного пораненого військового Нацгвардії госпіталізували у 16-му міську лікарню. У нього діагностували поранення грудної клітки, стегон і плеча. На жаль, військовий теж у важкому стані.
Трагедія на "Південмаші": що відомо
- На території заводу "Південмаш" у ніч на 27 січня під час видачі зброї строковик Артемій Рябчук відкрив вогонь з автомата Калашникова по вартових. У результаті стрілянини 5 людей загинули, ще 5 – отримали поранення.
- Після цього зловмисник утік разом зі зброєю та патронами. У місті ввели поліцейську спецоперацію "Сирена".
- Через трагедію Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу.
- Вранці 27 січня поліції вдалося знайти та затримати стрілка. Денис Монастирський наголосив, що нацгвардієць нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом. Психічний стан нападника вивчатиме спецкомісія.
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Текст публікації Антона Геращенка:
"Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить з пули в упор в 22 летнюю девушку военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трёх литров крови.
Ещё один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость также находится в тяжелом состоянии. Жизнь других двоих раненых доставленых в больницу Мечникова по оценкам врачей вне опасности.
В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь в бедро и в плечо.
Всем неравнодушным Днепровцам стоит поддержать раненых Нацгвардейцев и сдать кровь".