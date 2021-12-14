5 порад, як протидіяти корупції, не встаючи з дивана

Вже сьомий рік в Україні триває антикорупційна реформа. У 2017-му Європейський Союз розпочав підтримку новостворених антикорупційних інституцій та громадянського суспільства в Україні, запустивши Антикорупційну ініціативу ЄС (EUACI).

Програма співфінансується та реалізується Міністерством закордонних справ Данії.

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Протидія корупції

Процес викорінення корупції та поширення культури доброчесності дуже комплексний та потребує цілісного підходу. Саме тому Антикорупційна ініціатива ЄС постійно підтримує всіх учасників антикорупційної інфраструктури, включно з державними інституціями, місцевими державними адміністраціями, організаціями громадянського суспільства, розслідувальними ЗМІ та бізнес-асоціаціями.

Але долучитися до протидії корупції може кожен. Це головна ідея виставки Corruptionism, що пройшла в Національному художньому музеї під патронатом EUACI.

Роботи з виставки Corruptionism

Українські художники осучаснили класичні картини ХІХ – XX століть, аби продемонструвати, що корупція переслідує нас на кожному кроці. І зупинити беззаконня цілком в наших силах.

1. Повідомляйте про хабарі в антикорупційні органи

Ми уважно роздивилися твори експозиції та вивели прості інструменти, які будуть корисні в протидії корупції. Настільки прості, що ними може скористатися будь-хто з вас, навіть не виходячи з дому.

Одного "конверту під папкою" достатньо, щоб на місці затишного парку виріс неоковирний хмарочос із жахливих снів архітекторів.

Помітили незаконну забудову у громадському місці? Повідомте про це в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) або Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Зробити це можна телефоном або листом на електронну пошту.

2. Не голосуйте за корупціонерів на виборах

Сьогодні кандидат на високу посаду засліплює вас білосніжною усмішкою з кожного другого білборду. Хоча ще вчора під прикриттям закордонної компанії він "валив" волинський ліс для незаконного видобутку бурштину.

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Запам'ятайте ініціали кандидата, навпроти якого хочете поставити "пташечку" в бюлетені. Потім перевірте їх за пошуком на сайті руху ЧЕСНО. Або ж в електронному реєстрі корупціонерів від НАЗК. Це портал, який допомагає, аби недоброчесні люди не потрапляли на державні посади. Користування безоплатне та доступне 24/7.

Усі громадяни України можуть перевірити кандидатів, що балотуються чи то у Верховну, чи то у міську раду, чи у будь-який інший орган публічної влади.

3. Дізнайтеся, кому належить сумнівний бізнес

Щоб прогулятися улюбленою вулицею, доводиться пробиватися крізь ряди запаркованих автівок. Знайома ситуація, чи не так? Та чи знали ви, що часто такі автостоянки споруджені незаконно? Прибуток з них йде не до місцевого бюджету, а на рахунок приватної компанії чи прямо в кишеню безпринципного чиновника.

На сайті YouControl можна перевірити, кому належить бізнес і з ким він пов'язаний насправді. Аналітична система збирає інформацію про компанії та ФОП із десятків офіційних джерел і реєстрів.

4. Відстежуйте підозрілі держзакупівлі

Чекаєте на електричку, але вона не приходить? І не прийде. Бо хтось із високих кабінетів скористався непрозорою схемою залізничних закупівель та відхопив собі грошовитий шматочок від завищеного цінника. А ви стійте і мерзніть…

Годі це терпіти! Онлайн-платформа ProZorro дозволяє легко перевірити державні закупівлі. А на сайті DOZORRO можна залишити відгук про підозрілий транш.

5. Звертайте увагу на журналістські розслідування, що викривають корупціонерів

Йдеш позасмагати на пляж, але впираєшся в паркан. Незаконна приватизація територій довкола водойм відбувається в Україні повсюдно — і на чорноморських узбережжях, і на дніпрових кручах, і біля карпатських озер.

Вихід один: боротися за справедливість пліч-о-пліч із журналістами-розслідувачами. Читайте їхні розслідування та дивіться відео про викриття корупціонерів у проєктах Bihus.info, "Слідство.Інфо", "Схеми", "Наші гроші" та інших.

Тільки не забувайте перевіряти, кому належать улюблені ЗМІ. Бо раптом "сенсаційні викриття" — це лише інформаційна війна одного впливового корупціонера з іншим?

Автори: Софія Безверха, Пилип Пухарєв

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