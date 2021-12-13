Наша держава робить важливі перші кроки. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич.

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Танасевич: Антикорупційна діяльність – складний механізм

За її словами, антикорупційна діяльність – складний механізм, до якого залучені сотні осіб. Тому, говорячи про прогресивність, потрібно згадати про:

запровадження системи електронного декларування;

заходи щодо моніторингу способу життя осіб, які виконують функції держави та місцевого самоврядування;

про запровадження системи Prozorro під час проведення державних закупівель.

Це все – найпринциповіші, найважливіші перші кроки, які зробили в Україні,

– наголосила Танасевич.

Упродовж останніх 7 років, як зауважила глава ВАКС, Україна перемістилася в рейтингу країн за індексом сприйняття корупції, який формує Transparency International, зі 152 – на 124 місце.

Довідка. Transparency International – міжнародна організація, яка допомагає боротися із корупцією по цілому світу.

"Це результат діяльності багатьох осіб. Тому я переконана, що воля держави до проведення антикорупційної політики однозначно є", – сказала Танасевич.

Антикорупційна реформа в Україні: головне

В Україні 9 грудня відбулась конференція до Міжнародного дня боротьби з корупцією.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що в Україні зробили те, що ще 7 років тому вважалось неможливим.

Вже 15 місяців в нашій державі не можуть обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Якщо його оберуть до 2022 року, як вважає Ситник, це буде точкою неповернення.

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