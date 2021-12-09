Досягнення та виклики під час дискусій аналізували представники влади, громадських організацій та антикорупційних відомств. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник зазначив, що в Україні пройшли шлях дещо завищених очікувань суспільства від роботи антикорупційних органів, перезавантаження, затягування необхідних рішень.

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"Ми сформували ефективну антикорупційну структуру і притягли до відповідальності тих людей, притягнення яких до кримінальної відповідальності ще 7 років тому вважалось неможливим. На сьогодні всі антикорупційні органи працюють як єдине ціле", – розповів Ситник.

Результат антикорупційної реформи

Антикорупційна реформа в Україні розпочалась у 2014 році. Її впровадження було однією з основних вимог Революції Гідності. Тому почали створювати спеціальні відомства, зокрема Національне Антикорупційного бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Нацагентство з питань запобігання корупції.

Нещодавно почав розглядати справи й Вищий Антикорупційний суд. За 7 років викрили на зловживаннях та притягнули до відповідальності понад тисячу осіб, ухвалили 49 вироків. Також за підтримки європейських організацій створили дієві інструменти для запобігання корупції та перевірки електронних декларацій.

Разом з українськими партнерами ми впевнені, що озвучувати досягнення, що були здійснені за останні 7 років дуже важливо для України, адже їх чимало. Україна зараз знаходиться вже в іншій точці, ніж у 2013 році. І ми це хотіли б відзначити сьогодні. Ми надалі підтримуватимемо формування антикорупційної інфраструктури в Україні, де кожна інституція є ефективною. На цьому шляху важливо об'єднуватись та залучати громадськість. Аллан Паг Крістенсен Керівник антикорупційної ініціативи EUACI

Корупціонери бояться НАЗК

Профільні органи мають багато викликів. Одним з основних є блокування реалізації антикорупційної стратегії.

Голос корупції сьогодні сильніший, ніж голос доброчесності. Настільки сильний, що навіть президент, який рік тому визнав, що антикорупційна стратегія є невідкладним законом, не може вплинути, щоб цей закон проголосували. Мабуть, однією з причин є те, що НАЗК є незалежним органом і ми зафіксували ознаки недекларування вже 11 депутатів. Це, можливо, такий засіб помсти народних депутатів. Олександр Новіков Голова НАЗК України

Попри низку викликів, антикорупційні органи у співпраці з міжнародними партнерами та громадськістю планують і надалі втілювати реформу в Україні. Одним з важливих завдань якої є досягнення нульової толерантності до корупції в країні та підвищення іміджу України у світі.