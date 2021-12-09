Анонсувала санкції проти українських корупціонерів тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Це сталося під час її виступу на конференції "Сім років антикорупційної реформи".

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Квін заінтригувала санкціями проти корупціонерів

Сьогодні (9 грудня – 24 канал), о 17:30 буде дуже важливе оголошення про санкції США, яке підтверджує нашу рішучість у притягненні корупціонерів до відповідальності,

– заявила Квін.

За її словами, українці "впізнають декого". Жодних конкретних прізвищ дипломатка не назвала.

Тимчасова повірена у справах США в Україні також наголосила, що боротьба з корупцією потребує спільних зусиль держави, громадянського суспільства, ЗМІ та міжнародних партнерів. Тому адміністрація Джо Байдена тему корупції винесла на порядок денний саміту за демократію. На ньому й оголосять про санкції.

Саміт за демократію: що відомо

Віртуальний саміт проходитиме 9 та 10 грудня у віртуальному форматі.

У ньому візьмуть участь 110 країн, зокрема й Україна. Натомість Росію та Китай Байден на захід не запросив.

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Квін анонсувала санкції про українських корупціонерів: дивіться відео