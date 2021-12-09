Анонсировала санкции против украинских коррупционеров временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Это произошло во время ее выступления на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".
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Квин заинтриговала санкциями против коррупционеров
Сегодня (9 декабря – 24 канал), в 17:30 будет очень важное объявление о санкциях США, которое подтверждает нашу решимость в привлечении коррупционеров к ответственности,
– заявила Квин.
По ее словам, украинцы "узнают некоторых". Никаких конкретных фамилий дипломат не назвала.
Временная поверенная в делах США в Украине также подчеркнула, что борьба с коррупцией нуждается в совместных усилиях государства, гражданского общества, СМИ и международных партнеров. Поэтому администрация Джо Байдена тему коррупции вынесла в повестку дня саммита за демократию. На нем и объявят о санкциях.
Саммит за демократию: что известно
- Виртуальный саммит будет проходить 9 и 10 декабря в виртуальном формате.
- В нем примут участие 110 стран, в том числе Украина. Россию и Китай Байден на мероприятие не пригласил.
- Одной из ведущих тем саммита будет губительное влияние коррупции.
Квин анонсировала санкции об украинских коррупционерах: смотрите видео