Анонсировала санкции против украинских коррупционеров временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Это произошло во время ее выступления на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

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Квин заинтриговала санкциями против коррупционеров

Сегодня (9 декабря – 24 канал), в 17:30 будет очень важное объявление о санкциях США, которое подтверждает нашу решимость в привлечении коррупционеров к ответственности,

– заявила Квин.

По ее словам, украинцы "узнают некоторых". Никаких конкретных фамилий дипломат не назвала.

Временная поверенная в делах США в Украине также подчеркнула, что борьба с коррупцией нуждается в совместных усилиях государства, гражданского общества, СМИ и международных партнеров. Поэтому администрация Джо Байдена тему коррупции вынесла в повестку дня саммита за демократию. На нем и объявят о санкциях.

Справка. В Украине к Международному дню борьбы с коррупцией проходит конференция "Семь лет антикоррупционной реформы". Кроме Квин, там выступят глава представительства ЕС Украины, министр иностранных дел Дании, международные эксперты, а также главы антикоррупционных ведомств Украины.

Саммит за демократию: что известно

Виртуальный саммит будет проходить 9 и 10 декабря в виртуальном формате.

В нем примут участие 110 стран, в том числе Украина. Россию и Китай Байден на мероприятие не пригласил.

Одной из ведущих тем саммита будет губительное влияние коррупции.

Квин анонсировала санкции об украинских коррупционерах: смотрите видео