Дискуссии состоятся в рамках конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".
Читайте также Новый руководитель САП должен быть выбран без дальнейших проволочек – послы G7
Формат
Мероприятие будет проходить в гибридном формате: для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция.
Событие начнется в 10 утра.
Организаторы: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского Союза (EUACI) и Проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "ВзаємоДія" (SACCI).
Успехи антикоррупционной реформы
Реформа в Украине началась с принятия Антикоррупционной стратегии на 2014 – 2017 годы и образования независимых антикоррупционных институтов.
За это время:
- НАПК создало действенные айти-инструменты для предотвращения коррупции и проверки электронных деклараций.
- НАБУ разоблачило на злоупотреблениях и привлекло к ответственности более тысячи человек, более половины из них – на скамье подсудимых.
- Высший антикоррупционный суд вынес 49 приговоров как суд первой инстанции в отношении 58 человек.
"Украина демонстрирует значительный прогресс в борьбе с коррупцией. Мы можем уверенно сказать, что становление антикоррупционных органов произошло. НАБУ закончило расследование и направило в суд более 300 дел. А НАЗК недавно презентовало IT-инструмент для выявления скрытых интересов в публичных служащих, — говорит руководитель EUACI Аллан Паг Кристенсен. – EUACI в дальнейшем будет поддерживать формирование антикоррупционной инфраструктуры в Украине, где каждая институция является эффективной. На этом пути важно объединяться и привлекать общественность, ведь противодействие коррупции — это дело каждого гражданина".
Дискуссионные панели
Во время события будут проведены две дискуссионные панели:
- Становление и достижение антикоррупционной реформы: что изменилось после Революции Достоинства;
- Вызовы и перспективы борьбы с коррупцией в Украине.
Параллельные сессии будут посвящены достижению нулевой толерантности к коррупции, а также цифровизации и данным в антикоррупции.
Спикеры
- Ирина Венедиктова – Генеральный прокурор Украины;
- Елена Танасевич – председатель Высшего антикоррупционного суда;
- Александр Новиков – председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;
- Артем Сытник – директор Национального антикоррупционного бюро Украины;
- Максим Грищук – и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- Аллан Паг Кристенсен – руководитель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза;
- Эка Ткешелашвили — директор проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "ВзаємоДія".
Полный список спикеров и программа конференции будут анонсированы на странице события в Facebook.
Судебная реформа сдвинулась с мертвой точки: Смотрите видео