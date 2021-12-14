5 советов, как противодействовать коррупции, не вставая с дивана

Уже седьмой год в Украине идет антикоррупционная реформа. В 2017 году Европейский Союз начал поддержку вновь созданных антикоррупционных институций и гражданского общества в Украине, запустив Антикоррупционную инициативу ЕС (EUACI).

Программу софинансирует и реализует Министерство иностранных дел Дании.

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Противодействие коррупции

Процесс искоренения коррупции и распространения культуры добросовестности очень комплексен и требует целостного подхода. Именно поэтому Антикоррупционная инициатива ЕС постоянно поддерживает всех участников антикоррупционной инфраструктуры, включая государственные учреждения, местные государственные администрации, организации гражданского общества, расследовательные СМИ и бизнес-ассоциации.

Но приобщиться к противодействию коррупции может каждый. Это главная идея выставки Corruptionism, прошедшей в Национальном художественном музее под патронатом EUACI.

Работы с выставки Corruptionism

Украинские художники осовременили классические картины XIX – XX веков, чтобы продемонстрировать, что коррупция преследует нас на каждом шагу. И остановить беспредел полностью в наших силах.

1. Сообщайте о взятках в антикоррупционные органы

Мы внимательно просмотрели экспозицию и вывели простые инструменты, которые будут полезны в противодействии коррупции. Настолько просты, что ими может воспользоваться кто угодно из вас, даже не выходя из дома.

Одного "конверта под папкой" достаточно, чтобы на месте уютного парка вырос несуразный небоскреб из ужасных снов архитекторов.

Заметили незаконную застройку в общественном месте? Сообщите об этом в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) или Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Сделать это можно по телефону или письмом на электронную почту.

2. Не голосуйте за коррупционеров на выборах

Сегодня кандидат на высокую должность ослепляет вас белоснежной улыбкой с каждого второго билборда. Хотя еще вчера под прикрытием зарубежной компании он "валил" волынский лес для незаконной добычи янтаря.

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Запомните инициалы кандидата, напротив которого хотите поставить "птичку" в бюллетене. Затем проверьте их по поиску на сайте движения ЧЕСТНО. Или же в электронном реестре коррупционеров от НАПК. Это портал, который помогает, чтобы недобросовестные люди не попадали на государственные должности. Пользование бесплатно и доступно 24/7.

Все граждане Украины могут проверить кандидатов, баллотирующихся в Верховную Раду, в городской совет или в любой другой орган публичной власти.

3. Узнайте, кому принадлежит сомнительный бизнес

Чтобы прогуляться по любимой улице, приходится пробиваться сквозь ряды запаркованных автомобилей. Знакомая ситуация, не правда ли? Знали ли вы, что часто такие автостоянки сооружены незаконно? Прибыль от них идет не в местный бюджет, а на счет частной компании или прямо в карман беспринципного чиновника.

На сайте YouControl можно проверить, кому принадлежит бизнес и с кем он связан на самом деле. Аналитическая система собирает информацию о компаниях и ФЛП из десятков официальных источников и реестров.

4. Отслеживайте подозрительные госзакупки

Ждете электричку, но она не приходит? И не придет. Потому что кто-то из высоких кабинетов воспользовался непрозрачной схемой железнодорожных закупок и отхватил денежный кусочек от завышенного ценника. А вы стойте и мерзните…

Хватит это терпеть! Онлайн-платформа ProZorro позволяет легко проверить государственные закупки. А на сайте DOZORRO можно оставить отзыв о подозрительном транше.

5. Обращайте внимание на журналистские расследования, изобличающие коррупционеров

Идешь позагорать на пляж, но упираешься в забор. Незаконная приватизация территорий вокруг водоемов происходит в Украине повсеместно — и на черноморских побережьях, и на днепровских холмах, и возле карпатских озер.

Выход один: бороться за справедливость бок о бок с журналистами-расследователями. Читайте их расследования и смотрите видео о разоблачении коррупционеров в проектах Bihus.info, "Слідство.Інфо", "Схемы", "Наши деньги" и других.

Только не забывайте проверять, кому принадлежат любимые СМИ. Потому как вдруг "сенсационные разоблачения" – это лишь информационная война одного влиятельного коррупционера с другим?

Авторы: София Безверхая, Филипп Пухарев

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