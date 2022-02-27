Медики оперують 7-річну дитину від вогнепального поранення, а окупанти їх розстрілюють – Ляшко

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Від куль та ракет ворогів вже постраждали та загинули багато мирних жителів, зокрема дітей.

Міністр охорони здоров'я України розповів, що вороги обстрілюють машини швидкої допомоги. Тому він звернувся до міжнародних правозахисних організацій та попросив засудити дії окупантів.

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Окупанти обстрілюють медиків

Ляшко розповів, що російські загарбники з особливою жорстокістю та цинізмом обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення. Щодня українські лікарі під обстрілами борються за життя своїх пацієнтів, серед яких є й діти, та подумки благають, аби в операційну не прилетів ворожий снаряд. Кожного дня під час порятунку людських життів медичні працівники гинуть. Зокрема вороги обстріляли:

У Запорізькій області – машину швидкої допомоги. На щастя, обстріл минув без жертв.

На півночі Київської області – бригаду швидкої. Медики не постраждали.

У Мар'їнці – поранені пацієнти не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.

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Вночі 25 лютого до лікарень потрапили 53 українці. Усім їм наразі надають медичну допомогу.

Наші діти народжуються у бомбосховищах. Лікарі щохвилини борються за життя своїх пацієнтів.Вдумайтеся лише – ми оперуємо 7-річну дитину від вогнепального поранення. Медичні працівники сьогодні на передовій із ворогом,

– зазначив Ляшко.

Міністр додав, що медики разом із військовими ціною власного життя боронять Україну. Карети швидкої виїжджають на кожен виклик, однак не всі доїжджають чи повертаються.

"Розстріл медиків – це злочин проти людства. І за кожен факт, які ми документуємо, відповідальні рано чи пізно понесуть справедливе покарання", – зазначив Ляшко.

Міністр закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я використати усі свої важелі й припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з ворогами людства – Росією.

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