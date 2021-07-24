Звільнили землю від мерзотників, – на Донеччині святкують 7 років від повернення Торецька

На Донбасі тривають урочистості. Українська армія рівно 7 років тому здійснювала наступальну операцію і деокупацію захоплених російськими найманцями територій. Тоді звільнили і Торецьк, який був Дзержинськом.

Ледь не щодня бійці звільняли чергове місто, все більше наближаючись до окупованих Донецька та Луганська, а там – й до кордону. Поновили жовто-блакитний прапор і над Торецьком.

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Унікальна спецоперація

Мешканці Торецька й нині пам'ятають пекельно літо 2014 року. Вони досі дякують за визволення з окупації. Операція зі звільнення міста стала однією з блискавичних в історії вигнання російських окупантів з міст Східної України. Унікальність її – у застосуванні неординарної тактики.

• Якою була тактика

Якщо під час деокупації Слов'янська та більшості інших населених пунктів штурму передувало оточення та відрізання від комунікацій, то при звільненні Торецька основну роль відіграв невеликий штурмовий загін у складі кількох десятків спецпризначенців.



Військові вшанували пам'ять загиблих побратимів / Скриншот з відео

Під час зачистки будівлі міськради, вороги оточили воїнів і розстрілювали споруду танком впритул. Втім українським бійцям вдалось встояти і дати достойну відсіч. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Положенко розповів, що був певний наказ.

"Був наказ. Коли звільняли, зі Степанівки вийшли і зайшли до Костянтинівки. Стояли там 3 дні. Потім був наказ, піднялися і поїхали в бік Майорського. Вже дорогою всі події відбувалися. У Майорському був відбій, а бої були на околиці Торецька", – зауважив Положенко.

Що відомо про Положенка

Він – один з тих, хто звільняв Торецьк 7 років тому від проросійських найманців. Військовий зазначив, що тоді часу на роздуми не було. Був наказ і його треба було виконати будь-якою ціною, хоч власного життя.

Треба було і все. Кожен ставився по-різному. Просто відчуття обов'язку – треба було йти тільки вперед,

– заявив Положенко.

Теперішній Торецьк

Нині тим, хто звільняв місто – дякують його жителі. Торецьк розвивається, там ремонтують школи. У 2021 році вперше з початку війни почали голосувати за громадський бюджет. Найголовніше – у місті майоріє український стяг.

"Ми вшановуємо скорботний та радісний день водночас. Скорботний, тому що хлопці загинули, а радісний, тому що звільнили землі від мерзотників", – розповів житель Торецька Сергій Поплавець.



Минуло 7 років від дня звільнення Торецька від окупантів / Скриншот з відео

Бойовики нагадують про себе

Втім мир в Торецьку – не стійкий. Буквально за півтора десятка кілометрів від міста розташована лінія фронту. Проросійські найманці чи не щодня нагадують про себе українським захисникам. Нещодавно почали активно застосовувати аеророзвідку.

Міну ПОМ скидали на місця, де наші хлопці ходять постійно,

– заявив військовослужбовець Анатолій.

Представник Спільного центру з питань контролю та припинення вогню Віталій Могила зауважив, що все частіше спостерігаються прольоти ворожих безпілотників над позиціями бійців, а також за позиції. Окрім цього, постійно проводять розвідку особового складу та техніки.

Проросійські бойовики за весь час війни на Донбасі вбили 2705 українських військових . Водночас перемир'я для них – не привід зупинятись. За час "режиму тиші" загинули 45 військовослужбовців ЗСУ.

Коли ж ворог нахабніє, українські армійці відкривають вогонь у відповідь. Задавляють нападника, щоб не дати йому просунутись вперед. Так вже 7 років тримають мирну лінію на підступах до українського Торецька.