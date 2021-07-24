У Генштабі Збройних сил розповідають, як саме над містом знову замайоріли рідні – блакитно-жовті стяги.

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Під окупацію Лисичанськ потрапив у травні 2014 року

Під окупацію проросійських сил Лисичанськ потрапив у травні 2014 року. Місто стало опорним пунктом терористів.



Перед Лисичанськом силам АТО вдалось звільнити Рубіжне та Сєвєродонецьк. Вже з останнього у Лисичанськ першими увійшли танк, БТР, а також воїни Нацгвардії, БМП з десантним розрахунком підполковника Василя Спасьонова.

Вже у першому бою знищили 40 бойовиків

У штурмовій групі було лише 30 військових. Проте вже у першому бою танкісти знищили ворожу бойову розвідувально-дозорну машину, чотири мінометні розрахунки та 40 бойовиків.

Українські сили увійшли на західні та північні околиці міста

Тим часом батальйонно-тактичні групи 24-ї і 95-ї бригад увійшли на західні околиці міста. Тут на них чекали укріплення – із привареного до залізничних рейок потяга. З півночі у Лисичанськ наступали батальйонно-тактичні групи 51-ї бригади і частини Національної гвардії.

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Найбільш запеклі бої тривали у міській забудові Лисичанська. База ватажків бойовиків розташувалась на скляному заводі. Її наші герої взяли штурмом.

Ворог обстрілював житлові райони

Напередодні звільнення частина окупантів у паніці покинула місто, проте значні сили все ще залишались. Ворог вдався до цинічної тактики – обстрілювати житлові райони, аби ввести людей у паніку. У ЗСУ згадують: у житті ці кілька днів виглядали по-справжньому моторошно.

На третину зруйноване, із тілами вбитих нелюдами містян на вулицях, місто справді гарно підготували до оборони. Втім взяли його силами всього-на-всього… трьох рот Збройних сил України й загону National Guard of Ukraine,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Наші підрозділи йшли вперед під мінометним та стрілецьким вогнем, у цих важких умовах евакуйовуючи поранених. Усе заради того, аби о 20:30 підняти над мерією міста український стяг. Його піднесли воїни "Самолет" і "Сет".

Важливо! Звільнення Лисичанська коштувало Україні дуже дорого. Життя у боях віддали 15 наших військових.

Це було звільнення від "руського миру"

Опублікували згадку про звільнення Лисичанська і у Службі безпеки. У відомстві зауважили, що місцеві жителі надовго запам'ятають цей день: адже після так званого "руського миру" можна було повернутись до звичайного життя.

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