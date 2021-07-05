Бійці-розвідники 2 батальйону Національної гвардії 5 липня 2014 року о 13:00 над міськрадою Слов’янська встановили український прапор. Як повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід", першими у визволенні брали участь розвідники та сапери.

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За ними йшли військові підрозділи. Того ж дня, 5 липня, передові сили Національної гвардії увійшли до Краматорська.

Окупанти залишали зброю

Визволення міст, які майже три місяці перебували під окупацією, стало перемогою українських військових над проросійськими бойовиками. Коли окупанти втікали, то залишили склад зброї російського виробництва.

"У визволених містах поступово налагодилось мирне життя, почали функціонувати комунальні та соціальні служби. З 13 жовтня 2014 року Краматорськ оголосили тимчасовим центром Донецької області, де нині Донецька обласна державна адміністрація", – мовиться у повідомленні угрупування "Схід".

День пам'яті Героїв

Мешканці окупованих Слов'янська та Краматорська зустрічали українських воїнів обіймами та словами подяки. Однак, як зазначили в Службі безпеки України, це також День пам'яті Героїв. Зокрема, 24 червня вертоліт з групою військових збили окупанти з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Зазначимо, що внаслідок бойових дій у Слов'янську та Краматорську українська сторона втратила 70 солдатів. Також знищили близько 40 будинків і 4 школи. Загалом збитки від руйнування цивільних об'єктів оцінюють у 1,5 мільярда гривень.

У боях за міста загинули: