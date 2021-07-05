Бойцы-разведчики 2 батальона Национальной гвардии 5 июля 2014 года в 13:00 над горсоветом Славянска установили украинский флаг. Как сообщают в оперативно-тактической группировке "Восток", первыми в освобождении участвовали разведчики и саперы.

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За ними шли военные подразделения. В тот же день, 5 июля, передовые силы Национальной гвардии вошли в Краматорск.

Оккупанты оставляли оружие

Освобождение городов, которые почти три месяца находились под оккупацией, стало победой украинских военных над пророссийскими боевиками. Когда оккупанты бежали, то оставили склад оружия российского производства.

"В освобожденных городах постепенно наладилась мирная жизнь, начали функционировать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск объявили временным центром Донецкой области, где в настоящее время Донецкая областная государственная администрация", – говорится в сообщении группировки "Восток".

День памяти Героев

Жители оккупированных Славянска и Краматорска встречали украинских воинов объятиями и словами благодарности. Однако, как отметили в Службе безопасности Украины, это также День памяти Героев. В частности, 24 июня вертолет с группой военных сбили оккупанты с переносного зенитно-ракетного комплекса.

Отметим, что в результате боевых действий в Славянске и Краматорске украинская сторона потеряла 70 солдат. Также уничтожили около 40 домов и 4 школы. В целом убытки от разрушения гражданских объектов оцениваются в 1,5 миллиарда гривен.

В боях за города погибли: