Бойцы-разведчики 2 батальона Национальной гвардии 5 июля 2014 года в 13:00 над горсоветом Славянска установили украинский флаг. Как сообщают в оперативно-тактической группировке "Восток", первыми в освобождении участвовали разведчики и саперы.
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За ними шли военные подразделения. В тот же день, 5 июля, передовые силы Национальной гвардии вошли в Краматорск.
Оккупанты оставляли оружие
Освобождение городов, которые почти три месяца находились под оккупацией, стало победой украинских военных над пророссийскими боевиками. Когда оккупанты бежали, то оставили склад оружия российского производства.
"В освобожденных городах постепенно наладилась мирная жизнь, начали функционировать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск объявили временным центром Донецкой области, где в настоящее время Донецкая областная государственная администрация", – говорится в сообщении группировки "Восток".
День памяти Героев
Жители оккупированных Славянска и Краматорска встречали украинских воинов объятиями и словами благодарности. Однако, как отметили в Службе безопасности Украины, это также День памяти Героев. В частности, 24 июня вертолет с группой военных сбили оккупанты с переносного зенитно-ракетного комплекса.
В боях за города погибли:
- капитан Геннадий Биличенко – стал первым погибшим украинским воином в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Погиб 13 апреля в бою возле Славянска;
- полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский – погибли во время прикрытия штурмовой группы возле поселка Семеновка;
- подполковники Владимир Шкира и Игорь Горбенко, капитан Александр Петрищук, старший прапорщик Марк Шпак – выполняли спецзадание на стратегической высоте Карачун.