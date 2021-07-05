Сейчас мало что напоминает о событиях лета 2014 года. Корреспондентка Анна Амеличева рассказала, как будут отмечать очередную годовщину освобождения от российской оккупации.
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Сначала в Славянске возле городского совета состоялся митинг. Люди подняли украинский флаг.
Митинги и выступления
После митинга участники отправятся на возложение цветов к мемориальным знакам и памятникам погибшим военным. Вечером 5 июля на площади в Славянске состоится мероприятие под названием "Славянск глазами Черного тюльпана". Выступят творческие коллективы, военный оркестр части 30 – 35 Национальной гвардии Украины. Так же будут праздновать и в Краматорске.
Также утром представители городского совета и областной власти, жители города отправились на возложение цветов на 5 блок-пост между Славянском и Краматорском,
– рассказала корреспондентка.
Она отметила, что люди поднимутся на гору Карачун, где уже третий день продолжается патриотическая акция. Там возложат цветы к памятникам погибших во время антитеррористической операции, и уже вечером состоится патриотическое шествие по центральным улицам города и завершится в парке Юбилейный.
Город оправился от событий 2014 года
Сегодня у людей приподнятое настроение, поскольку именно 5 июля 2014 года в 13:00 бойцы-разведчики второго батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска установили украинский флаг. Она напоминает, что захват Донецкой области начался именно со Славянска, когда российские группировки вошли в город и захватили объекты власти. Так же происходило и в Краматорске.
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В Украине 13 июля объявили о начале антитеррористической операции. Бои 2014 шли именно возле Славянска и Краматорска. Корреспондентка пояснила, что это стратегически важные города, ведь с них можно было контролировать дороги. В результате боев украинская сторона потеряла 70 военных. Уничтожили почти 40 домов и 4 школы. В целом убытки от разрушения жилых домов составили 1,5 миллиарда гривен.
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Как освобождали Славянск и Краматорск
- Летом 2014 года украинские военные противостояли террористам.
- Ночью, с 4 по 5 июля, пророссийские боевики бежали из Славянска. Они передвигались по бездорожью в Краматорск.
- Украинские военные 5 июля установили над городским советом Славянска сине-желтый флаг.
- Также 5 июля из-за поражения в Славянске террористы покинули Краматорск. Его заняли украинские военные.