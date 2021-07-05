Зараз мало що нагадує про події літа 2014 року. Кореспондентка Анна Амєлічева розповіла, як відзначатимуть чергову річницю звільнення від російської окупації.

До теми 7 років звільнення Слов'янська та Краматорська: як усе відбувалося

Спочатку у Слов'янську біля міської ради відбувся мітинг. Люди підняли український прапор.

Мітинги та виступи

Після мітингу учасники відправляться на покладання квітів до меморіальних знаків та пам'ятників загиблим військовим. Ввечері 5 липня на площі у Слов'янську відбудеться захід під назвою "Слов'янськ очима Чорного тюльпана". Виступлять творчі колективи, військовий оркестр частини 30 – 35 Національної гвардії України. Так само святкуватимуть й у Краматорську.

Також вранці представники міської ради та обласної влади, мешканці міста відправилися на покладання квітів на 5 блок-пост між Слов'янськом та Краматорськом,

– розповіла кореспондентка.

Також вона зазначила, що люди піднімуться на гору Карачун, де вже третій день триває патріотична акція. Там покладуть квіти до пам'ятників загиблим під час антитерористичної операції й вже ввечері відбудеться патріотична хода центральними вулицями міста й завершиться у парку Ювілейний.

Місто оговталось від подій 2014 року

Сьогодні у людей піднесений настрій, оскільки саме 5 липня 2014 року о 13:00 бійці-розвідники другого батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов'янська встановили український прапор. Вона нагадує, що захоплення Донеччини розпочалося саме зі Слов'янська, коли російські угрупування увійшли в місто та захопили об'єкти влади. Так само відбувалося й у Краматорську.

Читайте також Річниця звільнення Краматорська і Слов’янська: Зеленський і Шмигаль провели відеоміст

В Україні 13 липня оголосили про початок антитерористичної операції. Бої 2014 точилися саме біля Слов'янська та Краматорська. Кореспондентка пояснила, що це стратегічно важливі міста, адже з них можна було контролювати дороги. Внаслідок боїв українська сторона втратила 70 військових. Знищили майже 40 будинків і 4 школи. Загалом збитки від руйнування житлових будинків склали 1,5 мільярда гривень.

Як відзначають деокупацію у Слов'янську та Краматорську: дивіться відео

Як звільняли Слов'янськ та Краматорськ