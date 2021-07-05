Відтоді щороку 5 липня мешканці визволених міст разом зі всією Україною відзначають цей важливий день. Все, що потрібно знати про цю важливу для країни річницю, – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Окупація Слов’янська
- 12 квітня 2014 року бойовики самопроголошеної ДНР і представники місцевого криміналу, які увійшли до складу російських загонів, вторглися у будівлю Слов'янського міського відділу МВС України та місцевого відділу СБУ.
- Терористи використали димові шашки і сльозогінний газ, а також стріляли у повітря.
- З міліцейського відділку вони забрали 20 автоматів і 400 пістолетів Макарова.
- Після цього терорист і злочинець В'ячеслав Пономарьов проголосив себе мером Слов'янська.
- На ранок наступного дня диверсанти контролювали всі виїзди з міста.
Захоплення Слов'янська бойовиками: дивіться відео
У Слов’янську почався справжній терор над місцевим населенням. Тих, хто розмовляв українською, брали у полон та катували. Бойовики обстрілювали житлові квартали, влаштовували провокації, щоб вороже налаштувати мирних людей проти української армії. У місті відключили електро та водопостачання, ввели комендантську годину. Крамниці спорожніли, а в банкоматах закінчилися гроші. Процвітало мародерство.
Захоплення Краматорська
- За подібним сценарієм відбулося захоплення Краматорська.
- 12 квітня озброєні терористи штурмували міський відділ міліції та за кілька годин захопили його.
- Поки перед райвідділком місцеві жителі скандували "Україна!", до сепаратистів прибуло підкріплення зі Слов'янська.
- Після цього місто повністю перейшло під контроль проросійських найманців.
- Через кілька днів підрозділи українського спецпризначення звільнили військовий аеродром у Краматорську та взяли у полон декількох терористів.
Початок Антитерористичної операції
13 квітня 2014 року український парламент оголосив про початок Антитерористичної операції. Першими звільняти Слов'янськ виїхали спецпризначенці СБУ "Альфа", однак під Семенівкою вони потрапили у засідку бойовиків. Після провалу операції РНБО оголосило широкомасштабну АТО із залученням військ ЗСУ. Українські сили змогли встановити контроль над горою Карачун, на якій розташована телевежа.
Українські військові біля Слов'янська / Фото obozrevatel
Тим часом у Женеві 17 квітня відбулися чотиристоронні переговори щодо врегулювання збройного конфлікту між Росією та Україною. ЄС та США закликали сторони припинити вогонь, однак самопроголошений мер Пономарьов заявив, що "на переговори з хунтою вони не підуть, а стоятимуть поки не відбудуться референдуми".
Звільнення українських міст від окупантів
- На початку липня українські сили почали активно наступати на позиції терористів.
- У ніч на 5 липня бойовики втекли зі Слов’янська, виїхавши польовими дорогами до Краматорська.
- Зранку до міста зайшли українські військові та встановили над міськрадою Слов’янська державний прапор.
- Того ж дня через поразку в Слов'янську бойовики покинули і Краматорськ, після чого його зайняли українські війська.
- Окрім Слов'янська та Краматорська, в липні 2014 року українські військові звільнили також Костянтинівку, Дружківку і Бахмут.
- За весь період боїв за Слов’янськ Україна втратила 70 військових, знищено 470 терористів. Збитки від руйнування житлового фонду у Слов'янську склали 1,5 мільярди гривень. Зокрема, пошкоджено 34 будинки та споруди, серед яких і 4 школи.
Звільнення Слов'янська від ворожих окупантів: дивіться відео