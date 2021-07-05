Відтоді щороку 5 липня мешканці визволених міст разом зі всією Україною відзначають цей важливий день. Все, що потрібно знати про цю важливу для країни річницю, – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Українців вербували для роботи на військових об'єктах Росії

Окупація Слов’янська

12 квітня 2014 року бойовики самопроголошеної ДНР і представники місцевого криміналу, які увійшли до складу російських загонів, вторглися у будівлю Слов'янського міського відділу МВС України та місцевого відділу СБУ .

. Терористи використали димові шашки і сльозогінний газ, а також стріляли у повітря.

З міліцейського відділку вони забрали 20 автоматів і 400 пістолетів Макарова .

. Після цього терорист і злочинець В'ячеслав Пономарьов проголосив себе мером Слов'янська.

На ранок наступного дня диверсанти контролювали всі виїзди з міста.

Захоплення Слов'янська бойовиками: дивіться відео

У Слов’янську почався справжній терор над місцевим населенням. Тих, хто розмовляв українською, брали у полон та катували. Бойовики обстрілювали житлові квартали, влаштовували провокації, щоб вороже налаштувати мирних людей проти української армії. У місті відключили електро та водопостачання, ввели комендантську годину. Крамниці спорожніли, а в банкоматах закінчилися гроші. Процвітало мародерство.

Захоплення Краматорська

За подібним сценарієм відбулося захоплення Краматорська.

12 квітня озброєні терористи штурмували міський відділ міліції та за кілька годин захопили його.

та за кілька годин захопили його. Поки перед райвідділком місцеві жителі скандували "Україна!", до сепаратистів прибуло підкріплення зі Слов'янська.

Після цього місто повністю перейшло під контроль проросійських найманців.

Через кілька днів підрозділи українського спецпризначення звільнили військовий аеродром у Краматорську та взяли у полон декількох терористів.

Початок Антитерористичної операції

13 квітня 2014 року український парламент оголосив про початок Антитерористичної операції. Першими звільняти Слов'янськ виїхали спецпризначенці СБУ "Альфа", однак під Семенівкою вони потрапили у засідку бойовиків. Після провалу операції РНБО оголосило широкомасштабну АТО із залученням військ ЗСУ. Українські сили змогли встановити контроль над горою Карачун, на якій розташована телевежа.



Українські військові біля Слов'янська / Фото obozrevatel

Тим часом у Женеві 17 квітня відбулися чотиристоронні переговори щодо врегулювання збройного конфлікту між Росією та Україною. ЄС та США закликали сторони припинити вогонь, однак самопроголошений мер Пономарьов заявив, що "на переговори з хунтою вони не підуть, а стоятимуть поки не відбудуться референдуми".

Звільнення українських міст від окупантів

На початку липня українські сили почали активно наступати на позиції терористів.

У ніч на 5 липня бойовики втекли зі Слов’янська , виїхавши польовими дорогами до Краматорська.

, виїхавши польовими дорогами до Краматорська. Зранку до міста зайшли українські військові та встановили над міськрадою Слов’янська державний прапор.

Того ж дня через поразку в Слов'янську бойовики покинули і Краматорськ , після чого його зайняли українські війська.

, після чого його зайняли українські війська. Окрім Слов'янська та Краматорська, в липні 2014 року українські військові звільнили також Костянтинівку, Дружківку і Бахмут.

За весь період боїв за Слов’янськ Україна втратила 70 військових, знищено 470 терористів. Збитки від руйнування житлового фонду у Слов'янську склали 1,5 мільярди гривень. Зокрема, пошкоджено 34 будинки та споруди, серед яких і 4 школи.

Звільнення Слов'янська від ворожих окупантів: дивіться відео