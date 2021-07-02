Українці допомагали Росії будувати військові судно. Однак така колаборація суперечить закону України.
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Оперативники СБУ встановили, що українських фахівців суднобудівельної галузі залучали до робіт у межах замовлень Міністерства оборони та Прикордонних сил Росії.
Таке працевлаштування суперечить вимогам закону України про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та рішенню РНБО військово-технічну політику.
Росіянам допомагав український інженер
За даними СБУ, до схеми залучили колишнього працівника одного з конструкторських бюро, що нині входить до "Укроборонпрому". Він мав спеціальну фахову підготовку як інженера-технолога.
Помічник окупантів брав участь у будівництві протидиверсійного катера для ФСБ і понтону для потреб військово-морського флоту.
Будівництво російського катера / Фото СБУ
За результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 333 – порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Матеріали скеровано на розгляд суду.