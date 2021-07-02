Українці допомагали Росії будувати військові судно. Однак така колаборація суперечить закону України.

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Оперативники СБУ встановили, що українських фахівців суднобудівельної галузі залучали до робіт у межах замовлень Міністерства оборони та Прикордонних сил Росії.

Таке працевлаштування суперечить вимогам закону України про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та рішенню РНБО військово-технічну політику.

Росіянам допомагав український інженер

За даними СБУ, до схеми залучили колишнього працівника одного з конструкторських бюро, що нині входить до "Укроборонпрому". Він мав спеціальну фахову підготовку як інженера-технолога.

Помічник окупантів брав участь у будівництві протидиверсійного катера для ФСБ і понтону для потреб військово-морського флоту.



Будівництво російського катера / Фото СБУ

За результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 333 – порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Матеріали скеровано на розгляд суду.

Зверніть увагу! Нещодавно СБУ виманила та затримала організаторку незаконного "референдуму" щодо створення так званої псевдореспубліки "ЛНР". Жінка тривалий час переховувалася у Росії, втім її таки затримали спецслужби.