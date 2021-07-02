Про підтримку Лондона та Амстердама повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в телефонній розмові з главою МЗС Дмитром Кулебою.

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Франція солідарна з Британією та Нідерландами

Ле Дріан наголосив на посиленій увазі до регіональної напруженості, зокрема тієї, яка виникла нещодавно в Чорному морі. Очільник зовнішньополітичного відомства Франції додав, що солідарний з партнерами.

Він запевнив, що Париж підтримує Британію та Нідерланди, які стали учасниками військово-морських інцидентів, спровокованих Росією у Чорному морі. А також звернув увагу на свою прихильність суворому дотриманню міжнародного права.

Нагадаємо, у звіті МЗС України про розмову Кулеби та Ле Дріана йшлося про те, що французький міністр зазначив про необхідність вимогливого діалогу з Росією.

Нещодавні інциденти у Чорному морі