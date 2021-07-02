О поддержке Лондона и Амстердама сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Франция солидарна с Британией и Нидерландами

Ле Дриан акцентировал на усиленном внимании к региональной напряженности, в частности той, которая возникла недавно в Черном море. Глава внешнеполитического ведомства Франции добавил, что солидарен с партнерами.

Он заверил, что Париж поддерживает Великобританию и Нидерланды, которые стали участниками военно-морских инцидентов, спровоцированных Россией в Черном море. А также обратил внимание на свою приверженность строгому соблюдению международного права.

Напомним, в отчете МИД Украины о разговоре Кулебы и Ле Дриана говорилось, что французский министр отметил необходимость требовательного диалога с Россией.

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