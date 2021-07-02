О поддержке Лондона и Амстердама сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Читайте также Россия готова к вооруженной эскалации, в частности в Черном море, – глава МИД
Франция солидарна с Британией и Нидерландами
Ле Дриан акцентировал на усиленном внимании к региональной напряженности, в частности той, которая возникла недавно в Черном море. Глава внешнеполитического ведомства Франции добавил, что солидарен с партнерами.
Он заверил, что Париж поддерживает Великобританию и Нидерланды, которые стали участниками военно-морских инцидентов, спровоцированных Россией в Черном море. А также обратил внимание на свою приверженность строгому соблюдению международного права.
Последние инциденты в Черном море
- 23 июня Россия сообщила, что обстреляла британский эсминец из-за того, что судно якобы зашло в "российские территориальные воды". На самом деле это произошло возле побережья временно оккупированного Крыма.
- В Великобритании ответили, что Россия не обстреливала их судно. Страна заверила, что ничего не нарушила, ведь не признает оккупацию полуострова.
- А 24 июня российские истребители в течение нескольких часов летали на близком расстоянии от нидерландского фрегата, симулируя атаку.