Втім, як зазначає глава українського МЗС Дмитро Кулеба, Росія наразі не буде загострювати ситуацію. Причина цьому – НАТО, з яким вона не готова тягатися.

Тим часом Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Росія не готова до зіткнення з НАТО

Володимир Путін може лише показувати "силу", брязкати зброєю і напружувати ситуацію. Втім, боротися із військом НАТО у Чорному морі у Кремлі не готові за жодних обставин.

Росіяни, за словами Кулеби, розуміють, що у протистоянні з Альянсом загалом вони не мають шансів на успіх.

Росія, безумовно, готова до збройної ескалації. Зокрема в Чорному морі. Але ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу,

– розповів Дмитро Кулеба.

Путін показує силу

Провокації, до яких Путін вдається – спроба показати свою силу і зіграти на підвищення ставок. Приклад цього – псевдообстріл британського корабля. Але як зазначає глава українського МЗС, це не якийсь поодинокий епізод.

Путін постійно підвищує ставки, щоб показати дві речі. Перша – "ми жахнемо, якщо захочемо". І друга – створити оцю ситуацію, в якій інша сторона вимушена або піднімати ставки, а це вигідно Росії,

– зазначив Кулеба.

Очільник МЗС зазначає, що Росія має стратегічно вигідне положення в окупованому Криму. Відтак дипломати "педалюють" тему Чорного моря в розмовах з членами Альянсу. Для України важливо, щоб позиції у Чорному морі не отримали долю втрачених позицій в Азовському.

Важливо! 1 липня 2021 року Путін підписав закон, що дозволяє військовим і співробітникам Росгвардії блокувати території та акваторії об'єктів, які охороняються. Усе, аби начебто "припинити спроби незаконного проникнення".

"Обстріл" британського корабля, якого не було