Про це в ефірі телеканалу заявив канадський журналіст, спецпредставник генсека Північноатлантичного альянсу з країн Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай.

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Реакція НАТО на інцидент з британським есмінцем

Журналіст зазначив, що Велика Британія надала Альянсу інформацію про інцидент з "Дефендером" у Чорному морі. Тому в НАТО є повна картина того, що трапилося.

В Альянсу є різка позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим – це Україна, а не Росія,

– наголосив спецпредставник генсека НАТО.

Він зазначив, що Британія дотримувалася важливих для регіону принципів, і Росії "слід зрозуміти, що союзники в НАТО не відмовляться від цього питання".

Журналіст також визнав, що Кремль продовжує дестабілізаційну діяльність в регіоні та розміщення в тимчасово окупованому Криму озброєння, ускладнюючи свободу судноплавства.

"Ми тісніше працюємо над політичними консультаціями й обміном інформацією з Грузією та Україною, – додав він. Аппатурай звернув увагу, що НАТО не погоджується з тезою, що "Чорне море є російським", і збереже своє представництво в підтримку союзників і партнерів в НАТО".

Інцидент з британським есмінцем у Чорному морі: коротко