Хоча саме Росія поширила фейк про обстріл британського корабля, в інтерв'ю пропагандистському ЗМІ Путін заявив, що це – начебто провокація. У ній нібито брали участь американці та британці.

Зауважте Уявна перемога: як Велика Британія принизила Путіна через есмінець "Дефендер"

Путін заявив, що навіть якби Росія знищила есмінець, Третя світова війна начебто не почалася б. А все тому, що "усі, хто це робить" нібито знали б, що не переможуть.

Інцидент з есмінцем "Дефендер"