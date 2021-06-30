Хоча саме Росія поширила фейк про обстріл британського корабля, в інтерв'ю пропагандистському ЗМІ Путін заявив, що це – начебто провокація. У ній нібито брали участь американці та британці.
Зауважте Уявна перемога: як Велика Британія принизила Путіна через есмінець "Дефендер"
Путін заявив, що навіть якби Росія знищила есмінець, Третя світова війна начебто не почалася б. А все тому, що "усі, хто це робить" нібито знали б, що не переможуть.
Інцидент з есмінцем "Дефендер"
- Росія 23 червня повідомила, що начебто обстріляла британський есмінець "Дефендер".
- Водночас Велика Британія заперечила обстріл судна. Там заявили, що у бік есмінця не зробили жодного пострілу.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ця провокація з боку Росії є наочним доказом української позиції.
- За словами воєнного експерта Юрія Федорова, фейк створили "генерали з російського міністерства оборони або генерального штабу".