Хотя именно Россия распространила фейк об обстреле британского корабля, в интервью пропагандистским СМИ Путин заявил, что это – якобы провокация. В ней якобы участвовали американцы и британцы.

Заметьте Мнимая победа: как Великобритания унизила Путина из-за эсминца "Дефендер"

Путин заявил, что даже если бы Россия уничтожила эсминец, Третья мировая война не началась бы. А все потому, что "все, кто это делает" якобы знали бы, что не победят.

Инцидент с эсминцем "Дефендер"