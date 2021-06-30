Хотя именно Россия распространила фейк об обстреле британского корабля, в интервью пропагандистским СМИ Путин заявил, что это – якобы провокация. В ней якобы участвовали американцы и британцы.
Заметьте Мнимая победа: как Великобритания унизила Путина из-за эсминца "Дефендер"
Путин заявил, что даже если бы Россия уничтожила эсминец, Третья мировая война не началась бы. А все потому, что "все, кто это делает" якобы знали бы, что не победят.
Инцидент с эсминцем "Дефендер"
- Россия 23 июня, сообщила, что якобы обстреляла британский эсминец "Дефендер".
- В то же время Великобритания возразила обстрел судна. Там заявили, что в сторону эсминца не сделали ни одного выстрела.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эта провокация со стороны России является наглядным доказательством украинской позиции.
- По словам военного эксперта Юрия Федорова, фейк создали "генералы из российского министерства обороны или Генерального штаба".