Об этом в эфире телеканала заявил канадский журналист, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса из стран Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
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Реакция НАТО на инцидент с британским эсминцем
Журналист отметил, что Великобритания предоставила Альянсу информацию об инциденте с "Дефендером" в Черном море. Поэтому у НАТО есть полная картина случившегося.
У Альянса есть резкая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым – это Украина, а не Россия,
– подчеркнул спецпредставитель генсека НАТО.
Он отметил, что Британия придерживалась важных для региона принципов, и России "следует понять, что союзники в НАТО не откажутся от этого вопроса".
Журналист также признал, что Кремль продолжает дестабилизационную деятельность в регионе и размещение во временно оккупированном Крыму вооружения, усложняя свободу судоходства.
"Мы тесно работаем над политическими консультациями и обменом информацией с Грузией и Украиной, – добавил он. Аппатурай обратил внимание, что НАТО не соглашается с тезисом, что "Черное море является российским", и сохранит свое представительство в поддержку союзников и партнеров в НАТО".
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: коротко
- Россия 23 июня заявила, что якобы открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер" из-за вхождения в "территориальные воды России".
- В Минобороны Великобритании это отрицали, отметив, что Россия не открывала огонь по кораблю Королевского флота вблизи оккупированного Крыма.
- Впоследствии Владимир Путин выразил мнение, что британцы "действовали в сговоре с США", и заверил, что даже если бы российский флот потопил корабль, Третья мировая война не началась бы, потому что эти страны понимают, что им войну не выиграть.
- В Британии в ответ отметили, что эсминец "осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".