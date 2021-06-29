Уряд Британії розслідує, як секретні документи загубились на опинились на зупинці. Там схиляють до думки, що це трапилось через помилку.

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Уряд Британії назвав ймовірну причину втрати документів

Заступник британського міністра оборони Джеремі Куїн розповів депутатам парламенту, що цілком ймовірно те, що у втраті документів винен високопоставлений співробітник уряду. Тому зараз йому обмежили доступ до секретних документів.

Куїн пояснив, що "минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи Міноборони".

Цей співробітник сам повідомив про це. Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною,

– припустив Куїн.

Він також додав, що на деяких документах є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками". Заявив, що йому "дуже шкода" та пообіцяв, що інцидент будуть розслідувати "найретельнішим чином".

Де зараз документи та як триватиме розслідування

Джеремі Куїн пояснив, що документи повернули уряду. Там вивчають, чи це всі загублені папери. Під час розслідування планують:

з'ясувати обставини, за яких уміст документів опублікували;

вивчити, яким чином влада відреагувала на інцидент;

переглянути загальний порядок поводження з секретними даними.

Щодо того, чи будуть розлідувати можливе порушення журналістами BBC законів про захист державної таємниці при публікації секретних відомостей, Куїн однозначної відовіді не дав.

"В ідеальному світі, де дотримуються всіх правил, такі документи не мають потрапляти туди, де вони опинилися. Так що цілком очевидно, що первісна помилка саме в цьому", – зазначив заступник міністра оборони.

Зверніть увагу! Британський есмінець "Дефендер" 23 червня пропливав біля узбережжя Криму. У той жен день в Міноборони Росії заявили, що нібито відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю через входження у "територіальні води Росії". У Міноборони Британії обстріл заперечили. Там також додали, що британський корабель рухався територіальними водами України відповідно до міжнародного права.

Коротко про втрату секретних документів