Документи знайшов перехожий та передав журналістам. До слова, чоловік захотів залишитись анонімом.
Читайте також Уявна перемога: як Велика Британія принизила Путіна через есмінець "Дефендер"
Де саме знайшли документи
Майже 50 сторінок документу знайшли у купі сміття вранці 22 червня. Воно лежало за автобусною зупинкою у графстві Кент.
Яка інформація була у документах
- У них мовилось про ймовірну реакцію Росії на прохід корабля Defender через українські територіальні води біля окупованого Криму.
- Також – про плани щодо можливої військової присутності Великої Британії в Афганістані після закінчення операції країн НАТО.
Конверт, в якому знайшли документи / Фото BBC
Реакція Міноборони Великої Британії
У відомстві заявили, що їхній працівник повідомив про втрату конфіденційних документів. Британський уряд почав розслідування.
Було б недоречно коментувати далі,
– кажуть в Міноборони.
Журналісти ВВС переконані, що документи справді створили в офісі вищого чиновника Міністерства оборони.
У Великій Британії очікували агресії Росії на прохід Defender
Місію есмінця описали як "невинний прохід через українські територіальні води" з прикритими гарматами та вертольотом в ангарі. Очікували, що Росія може реагувати агресивно.
У документах виклали 3 ймовірні відповіді Росії. Зокрема, від "безпечної та професійнї" до "ні безпечної, ні професійної".
Варіанти маршруту корабля
На слайдах показали 2 варіанти маршруту. Один назвали "безпечним та професійним прямим транзитом з Одеси до Батумі". Він включав невелику ділянку через "Схему розділення руху" (TSS) поблизу південно-західного краю Криму.
У документах зазначили, що цей шлях дав би можливість взаємодіяти з українським урядом, адже Велика Британія визнає територіальні води України.
Видання вважає, що це було використання військового корабля для досягнення дипломатичних цілей.
Схема маршруту есмінця / Фото BBC
Що треба знати про інцидент з Defender
- Російські військові 23 червня заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender. Зокрема, у Чорному морі неподалік окупованого Криму.
- Однак у Міноборони Великої Британії заявили, що ніяких пострілів у бік есмінця не було.
- У Москві наполягають, що здійснили 4 попереджувальні постріли по курсу HMS Defender, бо той нібито зайшов у територіальні води Росії.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що королівські ВМС діяли відповідно до міжнародного права і жодних порушень не було, адже Лондон не визнає анексії Криму Росією.