Документы нашел прохожий и передал журналистам. К слову, мужчина захотел остаться анонимом.
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Где именно нашли документы
Почти 50 страниц документа нашли в куче мусора утром 22 июня. Оно лежало за автобусной остановкой в графстве Кент.
Какая информация была в документах
- В них говорилось о вероятной реакции России на проход корабля Defender через украинские территориальные воды возле оккупированного Крыма.
- Также – о планах относительно возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания операции стран НАТО.
Реакция Минобороны Великобритании
В ведомстве заявили, что их работник сообщил о потере конфиденциальных документов. Британское правительство начало расследование.
Было бы неуместно комментировать дальше,
– говорят в Минобороны.
Журналисты ВВС убеждены, что документы действительно создали в офисе высшего чиновника Министерства обороны.
В Великобритании ожидали агрессии России на проход Defender
Миссию эсминца описали как "невинный проход через украинские территориальные воды" с прикрытыми пушками и вертолетом в ангаре. Ожидали, что Россия может реагировать агрессивно.
В документах изложили 3 вероятных ответа России. В частности, от "безопасного и профессионального" до "ни безопасного, ни профессионального".
Варианты маршрута корабля
На слайдах показали 2 варианта маршрута. Один назвали "безопасным и профессиональным прямым транзитом из Одессы в Батуми". Он включал небольшой участок через "Схему разделения движения" (TSS) вблизи юго-западного края Крыма.
В документах отметили, что этот путь дал бы возможность взаимодействовать с украинским правительством, ведь Великобритания признает территориальные воды Украины.
Издание считает, что это было использование военного корабля для достижения дипломатических целей.
Что нужно знать об инциденте с Defender
- Российские военные 23 июня заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender. В частности, в Черном море недалеко от оккупированного Крыма.
- Однако в Минобороны Великобритании заявили, что никаких выстрелов в сторону эсминца не было.
- В Москве настаивают, что совершили 4 предупредительных выстрела по курсу HMS Defender, потому что тот якобы зашел в территориальные воды России.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевские ВМС действовали в соответствии с международным правом и никаких нарушений не было, ведь Лондон не признает аннексии Крыма Россией.