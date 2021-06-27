Документы нашел прохожий и передал журналистам. К слову, мужчина захотел остаться анонимом.

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Где именно нашли документы

Почти 50 страниц документа нашли в куче мусора утром 22 июня. Оно лежало за автобусной остановкой в графстве Кент.

Какая информация была в документах

В них говорилось о вероятной реакции России на проход корабля Defender через украинские территориальные воды возле оккупированного Крыма.

Также – о планах относительно возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания операции стран НАТО.

Реакция Минобороны Великобритании

В ведомстве заявили, что их работник сообщил о потере конфиденциальных документов. Британское правительство начало расследование.

Было бы неуместно комментировать дальше,

– говорят в Минобороны.

Журналисты ВВС убеждены, что документы действительно создали в офисе высшего чиновника Министерства обороны.

В Великобритании ожидали агрессии России на проход Defender

Миссию эсминца описали как "невинный проход через украинские территориальные воды" с прикрытыми пушками и вертолетом в ангаре. Ожидали, что Россия может реагировать агрессивно.

В документах изложили 3 вероятных ответа России. В частности, от "безопасного и профессионального" до "ни безопасного, ни профессионального".

Варианты маршрута корабля

На слайдах показали 2 варианта маршрута. Один назвали "безопасным и профессиональным прямым транзитом из Одессы в Батуми". Он включал небольшой участок через "Схему разделения движения" (TSS) вблизи юго-западного края Крыма.

В документах отметили, что этот путь дал бы возможность взаимодействовать с украинским правительством, ведь Великобритания признает территориальные воды Украины.

Издание считает, что это было использование военного корабля для достижения дипломатических целей.

Что нужно знать об инциденте с Defender