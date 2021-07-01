Аби виманити її до України та затримати, СБУ провернула справжню спецоперацію.

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Роль жінку у псевдореферендумі

За даними слідства, зловмисниця очолювала "виборчу комісію" під час проведення "референдуму" у Попасній. Вона мала чимало завдань, зокрема:

підбирала кандидатури представників "дільничних комісій",

координувала діяльність,

організовувала доставку бюлетенів,

контролювала голосування.

Зловмисниця також забезпечила підрахунок голосів та відправлення "бюлетенів" до Луганська.

Втеча до Росії

Після звільнення Попасної, зловмисниця втекла до Росії. Слідчі заочно повідомили їй про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та оголосили у розшук. Згодом співробітники СБУ ініціювати її приїзд на територію України.

Як саме відбулася спецоперації з її затримання, у СБУ не повідомляють. Також співробітники Служби безпеки перевіряють її причетність до інших злочинів.



Бюлетені, які використовували на псевдореферендумі / Фото СБУ

Жінка переховувалась від правосуддя у Росії. Втім, завдяки спецоперації, СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України, жінку затримано.