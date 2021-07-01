Аби виманити її до України та затримати, СБУ провернула справжню спецоперацію.

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Роль жінку у псевдореферендумі

За даними слідства, зловмисниця очолювала "виборчу комісію" під час проведення "референдуму" у Попасній. Вона мала чимало завдань, зокрема:

  • підбирала кандидатури представників "дільничних комісій",
  • координувала діяльність,
  • організовувала доставку бюлетенів,
  • контролювала голосування.

Зловмисниця також забезпечила підрахунок голосів та відправлення "бюлетенів" до Луганська.

Втеча до Росії

Після звільнення Попасної, зловмисниця втекла до Росії. Слідчі заочно повідомили їй про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та оголосили у розшук. Згодом співробітники СБУ ініціювати її приїзд на територію України.

Як саме відбулася спецоперації з її затримання, у СБУ не повідомляють. Також співробітники Служби безпеки перевіряють її причетність до інших злочинів.

Бюлетені, які використовували на псевдореферендумі
Бюлетені, які використовували на псевдореферендумі / Фото СБУ

Жінка переховувалась від правосуддя у Росії. Втім, завдяки спецоперації, СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України, жінку затримано.

 