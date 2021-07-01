Чтобы выманить ее в Украину и задержать, СБУ провернула настоящую спецоперацию.
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Роль женщины в псевдореферендуме
По данным следствия, злоумышленница возглавляла "избирательную комиссию" во время проведения "референдума" в Попасной. Она имела немало задач, в частности:
- подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий",
- координировала деятельность,
- организовывала доставку бюллетеней,
- контролировала голосование.
Злоумышленница также обеспечила подсчет голосов и отправку "бюллетеней" в Луганск.
Побег в Россию
После освобождения Попасной, злоумышленница сбежала в Россию. Следователи заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили в розыск. Впоследствии сотрудники СБУ инициировать ее приезд на территорию Украины.
Как именно состоялась спецоперация по ее задержанию, в СБУ не сообщают. Также сотрудники Службы безопасности проверяют ее причастность к другим преступлениям.
Бюллетени, которые использовали на псевдореферендуме / Фото СБУ
Женщина скрывалась от правосудия в России. Впрочем, благодаря спецоперации, СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, женщину задержали.