В Генштабе Вооруженных сил рассказывают, как над городом снова запестрели родные – сине-желтые флаги.

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Под оккупацию Лисичанск попал в мае 2014 года

Под оккупацию пророссийских сил Лисичанск попал в мае 2014 года. Город стал опорным пунктом террористов.

Перед Лисичанском силам АТО удалось освободить Рубежное и Северодонецк. Уже из последнего в Лисичанск первыми вошли танк, БТР, а также воины Нацгвардии, БМП с десантным расчетом подполковника Василия Спасенова.

Уже в первом бою уничтожили 40 боевиков

В штурмовой группе было всего 30 военных. Однако уже в первом бою танкисты уничтожили вражескую боевую разведывательно-дозорную машину, четыре минометных расчета и 40 боевиков.

Украинские силы вошли на западные и северные окраины города

Между тем батальонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад вошли на западные окраины города. Здесь их ждали укрепления – из приваренного к железнодорожным рельсам поезда. С севера в Лисичанск наступали батальонно-тактические группы 51-й бригады и части Национальной гвардии.

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Самые ожесточенные бои продолжались в городской застройке Лисичанска. База главарей боевиков расположилась на стекольном заводе. Ее наши герои взяли штурмом.

Враг обстреливал жилые районы

Накануне освобождения часть оккупантов в панике покинула город, однако значительные силы все еще оставались. Враг прибег к циничной тактике – обстреливать жилые районы, чтобы ввести людей в панику. В ВСУ вспоминают: в жизни эти несколько дней выглядели по-настоящему жутко.

На треть разрушенный, с телами убитых извергами горожан на улицах, город действительно хорошо подготовили к обороне. Впрочем взяли силами всего-навсего... трех рот Вооруженных сил Украины и отряда National Guard of Ukraine,

– говорится в сообщении Генштаба.

Наши подразделения шли вперед под минометным и стрелковым огнем, в этих тяжелых условиях эвакуируя раненых. Все ради того, чтобы в 20:30 поднять над мэрией города украинский флаг. Его преподнесли воины "Самолет" и "Сет".

Важно! Освобождение Лисичанска стоило Украине очень дорого. Жизнь в боях отдали 15 наших военных.

Это было освобождение от "русского мира"

Опубликовали память об освобождении Лисичанска и в Службе безопасности. В ведомстве отметили, что местные жители надолго запомнят этот день: ведь после так называемого "русского мира" можно было вернуться к обычной жизни.

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