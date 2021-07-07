Всеукраїнська акція на Карачуні зібрала майже 400 учасників: військових, ветеранів АТО, пластунів та волонтерів. Проживали усі в наметах із 3 до 6 липня 2021 року, харчувалися просто неба, могли потримати бойову зброю в руках.

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Що це за акція

Вперше українські захисники зібралися на горі Карачун 4 роки тому. Над вибором місця навіть не вагалися, адже саме тут з квітня по липень 2014 року пройшли жорстокі бої між підрозділами Збройних сил України та проросійськими бойовиками.

Гора Карачун символізує незламність, боротьбу, звитягу і має символічне значення для військових на цій події,

– наголосив головний спеціаліст управління сім'ї, молоді та масових заходів Донецької ОДА Олексій Назаров.

Через пандемію у 2020 році зустріч не проводили. У 2021 році Спілка ветеранів АТО Донбасу вирішила надолужити пропущене.

Акція "Донеччина зустрічає своїх захисників!" 2021 року / Фото АрміяInform

Віртуальний тур

На одній із локацій події учасникам презентували віртуальний тур "Боротьба за Незалежність. Історія спротиву Донбасу російській агресії. Пантеон Героїв Донеччини".

За словами голови ГО "Коло.Медіа" – "Труханівська Січ" Миколи Бондара, якщо просканувати QR-код, можна дізнатися, коли і як звільнили Слов'янськ, де відбувалися відправні події та які місця відвоювали у сепаратистів.

Спілкування зі захисниками

Мешканці Донеччини та гості з різних куточків України могли поспілкуватися з учасниками Революції Гідності й ветеранами АТО. Зокрема, Назарій Держило з позивним "Мультик" підірвався на Майдані. Після реабілітації став служити у "Добровольчому корпусі". Дружив із вокалістом Паризької опери Василем Сліпаком.

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На Євромайдані отримав поранення і 21-річний львів'янин Роман Камінський. Після вибуху йому відірвало кисть лівої руки й пальці правої. Зараз хлопець є бійцем ДУК "Правий Сектор" і вміло тримає зброю.

"Підійшов чоловік, запитав, чи може чимось допомогти. Дав коробку, на якій було написано англійською. Я відкрив її, там були кубинські сигари. Відкрив кришку, а вона вибухнула", – розповів Камінський.

Яка мета акції

До організації акції "Донеччина зустрічає своїх захисників!" долучився учасник Революції Гідності та голова ГО "Родини героїв Небесної Сотні" Юрій Аксенин. Чоловік привіз на подію понад 120 дітей з усіх областей України.

Наша основна мета – донести до людей вагомість наших перемог і вкладу кожного громадянина у те, щоб наша держава була суверенною та незалежною,

– зазначив він.

Аксенин наголосив, що ветеранами російсько-української війни є різні люди з різними інтересами. Усіх їх об'єднала боротьба за незалежність України.