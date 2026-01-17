Укр Рус
24 Канал Новини світу За кермом був сам Адам Кадиров: ЗМІ розповіли деталі ДТП у Грозному
17 січня, 02:48
2

За кермом був сам Адам Кадиров: ЗМІ розповіли деталі ДТП у Грозному

Надія Батюк
Основні тези
  • Адам Кадиров, син голови Чечні, перебував за кермом автомобіля, який потрапив у ДТП в Грозному.
  • Після інциденту, літак Ан-148-100ЕМ як "шпиталь, що літає", вилетів з Грозного до Москви, ймовірно, з Кадировим.

У Грозному 16 січня трапилася резонансна ДТП. Зазначається, що машина, в якій перебував син голови Чечні Адам Кадиров, рухалася першою в кортежі та на дуже високій швидкості.

За кермом нібито перебував сам Адам Кадиров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кавказ.Реалії".

Дивіться також Літак МНС Росії вирушив з Грозного в Москву: на борту може бути Адам Кадиров, – ЗМІ 

Що відомо про ДТП за участю Кадирова?

Джерело в республіці розповіло виданню, що після ДТП до республіканської лікарні в Грозному привезли також інших постраждалих. Проте уточнити їх кількість і тяжкість каліцтв він не зміг. 

Співрозмовник додав, що машина, в якій перебував 18-річний син голови Чечні, рухалася першою в кортежі та на дуже високій швидкості, а за кермом був сам Адам Кадиров. Автомобіль нібито зірвався з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу. Мабуть, він не впорався з керуванням.

Тоді як інше джерело розповіло "Кавказ.Реалії", що Кадиров прийшов до тями та перебуває разом із лікарями в аеропорту Грозного. Його стан не викликає побоювань лікарі. 

Згодом видання "Важливі історії" з посиланням на дані сервісу Flightradar повідомило, що з Грозного вилетів літак Ан-148-100ЕМ, що використовується МНС Росії як "шпиталь, що літає".

ДТП за участі Адама Кадирова: останні новини

  • За даними ЗМІ, кортеж із сином Кадирова нібито рухався на "великій швидкості". Тоді перша машина натрапила на перешкоду і сталося зіткнення кількох автомобілів. У результаті машини почали врізатися одна в одну, тому повідомлялося, що постраждалих чимало.

  • Окрім цього, ЗМІ припускали, що в одному з автомобілів міг загинути боєць ММА Хамзат Чимаєв.