За кермом був сам Адам Кадиров: ЗМІ розповіли деталі ДТП у Грозному

У Грозному 16 січня трапилася резонансна ДТП. Зазначається, що машина, в якій перебував син голови Чечні Адам Кадиров, рухалася першою в кортежі та на дуже високій швидкості.

За кермом нібито перебував сам Адам Кадиров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кавказ.Реалії".

Дивіться також Літак МНС Росії вирушив з Грозного в Москву: на борту може бути Адам Кадиров, – ЗМІ

Що відомо про ДТП за участю Кадирова?

Джерело в республіці розповіло виданню, що після ДТП до республіканської лікарні в Грозному привезли також інших постраждалих. Проте уточнити їх кількість і тяжкість каліцтв він не зміг.

Співрозмовник додав, що машина, в якій перебував 18-річний син голови Чечні, рухалася першою в кортежі та на дуже високій швидкості, а за кермом був сам Адам Кадиров. Автомобіль нібито зірвався з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу. Мабуть, він не впорався з керуванням.

Тоді як інше джерело розповіло "Кавказ.Реалії", що Кадиров прийшов до тями та перебуває разом із лікарями в аеропорту Грозного. Його стан не викликає побоювань лікарі.

Згодом видання "Важливі історії" з посиланням на дані сервісу Flightradar повідомило, що з Грозного вилетів літак Ан-148-100ЕМ, що використовується МНС Росії як "шпиталь, що літає".

ДТП за участі Адама Кадирова: останні новини