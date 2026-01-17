За рулем был сам Адам Кадыров: СМИ рассказали детали ДТП в Грозном
- Адам Кадыров, сын главы Чечни, находился за рулем автомобиля, который попал в ДТП в Грозном.
- После инцидента, самолет Ан-148-100ЕМ как "летающий госпиталь", вылетел из Грозного в Москву, вероятно, с Кадыровым.
В Грозном 16 января произошло резонансное ДТП. Отмечается, что машина, в которой находился сын главы Чечни Адам Кадыров, двигалась первой в кортеже и на очень высокой скорости.
За рулем якобы находился сам Адам Кадыров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кавказ.Реалии".
Что известно о ДТП с участием Кадырова?
Источник в республике рассказал изданию, что после ДТП в республиканскую больницу в Грозном привезли также других пострадавших. Однако уточнить их количество и тяжесть увечий он не смог.
Собеседник добавил, что машина, в которой находился 18-летний сын главы Чечни, двигалась первой в кортеже и на очень высокой скорости, а за рулем был сам Адам Кадыров. Автомобиль якобы сорвался с движения на ходу, а потом ударился в какое-то ограждение. Видимо, он не справился с управлением.
Тогда как другой источник рассказал "Кавказ.Реалии", что Кадыров пришел в себя и находится вместе с врачами в аэропорту Грозного. Его состояние не вызывает опасений врачи.
Впоследствии издание "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщило, что из Грозного вылетел самолет Ан-148-100ЕМ, используемый МЧС России как "летающий госпиталь".
ДТП с участием Адама Кадырова: последние новости
По данным СМИ, кортеж с сыном Кадырова якобы двигался на "большой скорости". Тогда первая машина наткнулась на препятствие и произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате машины начали врезаться друг в друга, поэтому сообщалось, что пострадавших немало.
Кроме этого, СМИ предполагали, что в одном из автомобилей мог погибнуть боец ММА Хамзат Чимаев.