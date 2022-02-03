Адвокат дніпровського стрільця Рябчука вважає його потерпілим

Адвокат Артемія Рябчука Ігор Степанов вважає, що його підозрюваний може бути потерпілим. Він стверджує, що права стрільця порушували.

Адвокат каже – все, що Рябчук дав у своїх свідченнях, мають розслідувати в іншому кримінальному провадженні, щодо посадових осіб військової частини.

Читайте також Сидить в СІЗО і читає книжку, – в ДБР спростували інформацію про смерть Артема Рябчука

Адвокат просить відкрити нові провадження

Степанов подав заяву, де вимагає визнати дніпровського стрільця потерпілим. Просить відкрити відповідні справи:

Про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями,

Дезертирство,

Недбале ставлення до військової служби,

Перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень.

За словами адвоката, йому поки що не відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження. Відповіді він ще не отримав.

Крім того, Степанов обурився, що ДБР звернулося до ЗМІ з проханням розшукати дівчину, яку Рябчук нібито змусив відвезти його в Підгородне. На думку правозахисника, це некоректно.

У СІЗО Рябчука – посилена охорона

Юрист розповів, що фейк про смерть Рябчука з'явився, коли він спілкувався з ним у СІЗО.

Він додав, що військова прокуратура та ДБР винесли постанову про гарантії безпеки. За словами Степанова, у підозрюваного є "посилена охорона для того, щоб він з собою нічого не зробив".

У нього є почуття жалю, що все так сталося. У нього є це усвідомлення,

– сказав правозахисник.

Що відомо про стрілянину на "Південмаші"

Солдат Нацгвардії Артем Рябчук 27 січня відкрив вогонь по своїх побратимах на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Загинули 4 військових та цивільна жінка. Ще п'ятеро людей постраждали.

Нападник Артем Рябчук втік з місця події зі зброєю. Потім попросив випадкову перехожу викликати поліцію.

Затримали строковика у Підгородному, що на Дніпропетровщині.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у день трагедії припустив, що суд може ув'язнити Рябчука на довічний термін.

30 – 31 січня попрощались із загиблими на Херсонщині та Одещині.

До теми – На Херсонщині поховали нацгвардійців, яких у Дніпрі розстріляв Рябчук: