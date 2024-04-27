"Вдале полювання": наскільки критичне для Росії ураження аеродрому "Кущевська"

Під удар безпілотників потрапив аеродром "Кущевська", що за 250 кіломерів від кордону з Україною. За попередніми даними знищено склад з універсальними модульними плануючими комплектами, які загарбники могли використовувати для перетворення звичайних бомб на керовані.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що ураження такої цілі – чудовий результат. Адже українські захисники чи не найбільше страждають від обстрілів КАБами.

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Вдале полювання

"Модель УМПК – це приладдя, яке перетворює звичайну фугасну авіабомбу, на керований авіаційний боєприпас. Звісно, це було вдале полювання, адже ворог активно використовує цю компоненту для того, щоб гатити по наших силах оборони", – розповів військовий експерт.

З огляду на такий чудовий результат можна зробити кілька висновків. Найперше – російські пропагандисти завжди брешуть, адже саме вони говорили, що системи протиповітряної оборони, які закривають небо над територіями військових летовищ є найнадійнішими. Як ми бачимо, це не відповідає дійсності.

До того ж ворог втратив частину ресурсів, які перетворюють звичайні фугасні авіабомби в плануючі. Російська промисловість спроможна виготовляти чимало таких комплексів, але все одно це трохи відтягне час.

Варто чекати на продовження

Ще один важливий елемент пов'язаний з тим, що те, що сталося одного разу обов'язково повториться знову. Наші оператори дронових систем чітко розуміються, як треба діяти, щоб зламати ворожу систему протиповітряної та протиракетної оборони та дістатися до об'єктів, які мають найбільшу цінність для українських Сил оборони.

До того ж у повідомленнях мовилось, що поки не верифікована кількість знищеної ворожої авіаційної техніки на летовищі поблизу Кущевська. Але зрозуміло, що руйнація ворожого військового потенціалу, зокрема літаків, носіїв керованих авіаційних бомб, додають нам певних можливостей,

– зауважив Селезньов.

Саме від КАБів надзвичайно потерпають українські захисники на передньому краї фронту. Отже, чим більше буде таких змістовних та ефективних дронових атак, тим легше нашим воїнам на полі бою.

Україні бракує засобів для знищення авіації

Російські бомбардувальники та винищувачі можуть скидати свої бомби на відстані 40 – 50 кілометрів від лінії фронту. За таких умов ворожі літаки майже невразливі для українських засобів ППО. До того ж Україні серйозно бракує систем протиповітряної оборони, які можуть вражати цілі на відстані 100 – 120 кілометрів.

Очевидно, що впритул до лінії бойового зіткнення ми не можемо розміщувати систему ППО. Ворог стежить за цими високотехнологічними засобами та намагається їх знищити. Тому ми маємо дотримуватись певних алгоритмів безпеки,

– пояснив військовий експерт.

Виклик насправді дуже серйозний, тому варто сподіватися, що отримання F-16 допоможе посилити наші оборонні можливості. Мовиться не лише про літаки, а про поєднання різних компонентів.

"Зараз наші оборонці стикається з тим, що ворожі штурмовики можуть абсолютно безкарно літати над нашими позиціями, обстрілюючи не лише за допомогою КАБів, а розстрілюючи військових з некерованих реактивних снарядів, скидаючи звичайні фугасні авіабомби на голови наших захисників", – розповів Владислав Селезньов.

Чи може Росія розосередити свої літаки

Після удару по аеродрому ворог справді може відтягнути повітряні судна вглиб Росії. Звісно, чим далі ворожі штурмовики перебуватимуть від лінії бойового зіткнення, тим більше ресурсів вони будуть змушені використати для того, щоб дістатися до місця виконання бойового завдання.

Передача Україні далекобійних ракет ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів, – чудова новина. Але існує заборона використовувати західну зброю для ударів по Росії. Тож треба розробляти українські засоби, які можуть це зробити.

Прильоти по ворожий інфраструктурі, нафтопереробній промисловості потрібні, бо так ворог втрачає ресурси, які мав би використати, щоб заправити власну бронетехніку, або продавати за кордон, отримуючи фінансову вигоду,

– наголосив військовий експерт.

Тому варто реалізовувати стратегію таких ударів, щоб максимально послабити економічний потенціал Росії. Адже зароблені нафтодолари точно не слугують звичайним мешканцям країни, а спрямовані на те, що задовольняти накази Владіміра Путіна під час його загарбницької війни.

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