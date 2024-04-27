"Удачная охота": насколько критическое для России поражение аэродрома "Кущевская"

Под удар беспилотников попал аэродром "Кущевская" в 250 киломерах от границы с Украиной. По предварительным данным, уничтожен состав с универсальными модульными планирующими комплектами, которые захватчики могли использовать для превращения обычных бомб в управляемые.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что поражение такой цели – отличный результат. Ведь украинские защитники больше всего страдают от обстрелов КАБами.

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Удачная охота

"Модель УМПК – это принадлежности, которое превращает обычную фугасную авиабомбу, на управляемый авиационный боеприпас. Конечно, это была удачная охота, ведь враг активно использует эту компоненту для того, чтобы гатить по нашим силам обороны", – рассказал военный эксперт.

Учитывая такой замечательный результат, можно сделать несколько выводов. Первое – российские пропагандисты всегда врут, ведь именно они говорили, что системы противовоздушной обороны, которые закрывают небо над территориями военныхаэродромов являются самыми надежными. Как мы видим, это не соответствует действительности.

К тому же враг потерял часть ресурсов, которые превращают обычные фугасные авиабомбы в планирующие. Российская промышленность способна производить немало таких комплексов, но все равно это немного оттянет время.

Следует ждать продолжения

Еще один важный элемент связан с тем, что то, что произошло однажды обязательно повторится снова. Наши операторы дроновых систем четко понимают, как нужно действовать, чтобы сломать вражескую систему противовоздушной и противоракетной обороны и добраться до объектов, которые имеют наибольшую ценность для украинских сил обороны.

К тому же в сообщениях говорилось, что пока не верифицировано количество уничтоженной вооруженной авиационной техники на аэродроме возле Кущевска. Но понятно, что разрушение вражеского военного потенциала, в частности самолетов, носителей управляемых авиационных бомб, добавляют нам определенные возможности,

– заметил Селезнев.

Именно от КАБов очень страдают украинские защитники на переднем крае фронта. Итак, чем больше будет таких содержательных и эффективных дроновых атак, тем легче нашим воинам на поле сражения.

Украине не хватает средств для уничтожения авиации

Российские бомбардировщики и истребители могут сбрасывать свои бомбы на расстоянии 40 – 50 километров от линии фронта. В таких условиях вражеские самолеты почти неуязвимы для украинских средств ПВО. К тому же Украине серьезно не хватает систем противовоздушной обороны, которые могут поражать цели на расстоянии 100– 120 километров.

Очевидно, что вплотную к линии боевого столкновения мы не можем размещать систему ПВО. Враг следит за этими высокотехнологичными средствами и пытается уничтожить их. Поэтому мы должны придерживаться определенных алгоритмов безопасности,

– объяснил военный эксперт.

Вызов действительно очень серьезный, поэтому стоит надеяться, что получение F-16 поможет усилить наши оборонные возможности. Речь не только о самолетах, а о сочетании разных компонентов.

"Сейчас наши защитники сталкиваются с тем, что вражеские штурмовики могут совершенно безнаказанно летать над нашими позициями, обстреливая не только с помощью КАБов, а расстреливая военных из неуправляемых реактивных снарядов, скидывая обычные фугасные авиабомбы на головы наших защитников", – рассказал Владислав Селезнев.

Может ли Россия рассредоточить свои самолеты

После удара по аэродрому враг действительно может оттащить воздушные суда в глубь России. Конечно, чем дальше вражеские штурмовики будут находиться от линии боевого столкновения, тем больше ресурсов они будут вынуждены использовать для того, чтобы добраться до места выполнения боевого задания.

Передача Украины дальнобойных ракет ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии 300 километров, – отличная новость. Но существует запрет использовать западное оружие для ударов по России. Поэтому нужно разрабатывать украинские средства, которые могут это сделать.

Прилеты по враждебной инфраструктуре, нефтеперерабатывающей промышленности нужны, потому что так враг теряет ресурсы, которые должны использовать, чтобы заправить собственную бронетехнику, или продавать за границу, получая финансовую выгоду,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому следует реализовывать стратегию таких ударов, чтоб очень ослабить экономический потенциал России. Ведь заработанные нефтедоллары точно не служат обычным жителям страны, а направлены на то, что удовлетворять приказы Владимира Путина во время его захватнической войны.

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