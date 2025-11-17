Дві українські АЕС працюють на зниженій потужності після атаки Росії, – МАГАТЕ
- Хмельницька та Рівненська АЕС працюють на зниженій потужності після пошкодження електричної підстанції через російський обстріл.
- Запорізька АЕС залишається підключеною до мережі, але одна з ліній зовнішнього живлення була відключена після спрацювання системи захисту.
У ніч проти 7 листопада російські військові пошкодили електричну підстанцію, яка має критичне значення для ядерної безпеки. Унаслідок цього Хмельницька та Рівненська атомні станції протягом останніх десяти днів працюють на зниженій потужності.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі.
У якому стані українські АЕС?
Після російського обстрілу вночі 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох своїх ліній електропередач 750 кіловольтів. Крім того, оператор енергосистеми наказав знизити потужність роботи деяких їхніх реакторів.
Хоча одну з пошкоджених ліній уже відновлено, інша все ще не працює. Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності – на вимогу оператора мережі.
Надійне зовнішнє енергоживлення є життєво важливим для підтримання та функціонування систем ядерної безпеки. З цією метою експерти Агентства й надалі оцінюватимуть стан підстанцій, критичних для ядерної безпеки та захищеності, у рамках спеціалізованих місій,
– наголосив Маріано Гроссі.
Запорізька атомна електростанція залишається підключеною до мережі після ремонтів, проведених під захистом локалізованих режимів припинення вогню. Водночас одна з двох ліній зовнішнього живлення, які було повторно під'єднано завдяки нещодавнім ремонтам лінія 750 кіловольтів "Дніпровська" – знову була відключена після спрацювання системи захисту.
Що про атомну енергетику писали раніше?
Нагадаємо, Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.
Забезпечення зовнішнього живлення АЕС потрібне для її безпечного функціонування. І воно вкотре опинилося під загрозою.
Крім того, 8 листопада Росія атакувала підстанції, що забезпечують енергопостачання Хмельницької та Рівненської АЕС, що створює загрозу ядерній безпеці.