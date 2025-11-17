Дві українські АЕС працюють на зниженій потужності після атаки Росії, – МАГАТЕ

У ніч проти 7 листопада російські військові пошкодили електричну підстанцію, яка має критичне значення для ядерної безпеки. Унаслідок цього Хмельницька та Рівненська атомні станції протягом останніх десяти днів працюють на зниженій потужності.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі.

У якому стані українські АЕС?

Після російського обстрілу вночі 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох своїх ліній електропередач 750 кіловольтів. Крім того, оператор енергосистеми наказав знизити потужність роботи деяких їхніх реакторів.

Хоча одну з пошкоджених ліній уже відновлено, інша все ще не працює. Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності – на вимогу оператора мережі.

Надійне зовнішнє енергоживлення є життєво важливим для підтримання та функціонування систем ядерної безпеки. З цією метою експерти Агентства й надалі оцінюватимуть стан підстанцій, критичних для ядерної безпеки та захищеності, у рамках спеціалізованих місій,

– наголосив Маріано Гроссі.

Запорізька атомна електростанція залишається підключеною до мережі після ремонтів, проведених під захистом локалізованих режимів припинення вогню. Водночас одна з двох ліній зовнішнього живлення, які було повторно під'єднано завдяки нещодавнім ремонтам лінія 750 кіловольтів "Дніпровська" – знову була відключена після спрацювання системи захисту.

