Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України. Також він схвалив їхній намір відвідати Київ і Москву в пошуках політичного врегулювання "кризи".

Про це він заявив під час розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Варто зауважити, що Сі Цзіньпін досі не може назвати війну війною, однак нібито шукає миру.

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Сі Цзіньпін підтримав африканський "мирний план" для України

У Міністерстві закордонних справ Китаю розповіли, що під час розмови щодо так званої "української кризи" Рамафоса сказав, що ПАР:

підтримує позиційний документ Китаю щодо її політичного вирішення,

сподівається, що Україна і Росія зможуть відновити переговори якомога швидше.

Також президент ПАР розповів про намір мирної делегації лідерів 6 африканських країн, включаючи Південну Африку, відвідати Україну і Росію, щоб "домогтися якнайшвидшого припинення конфлікту".

Своєю чергою, лідер Китаю відзначив:

послідовну позицію Пекіну щодо ситуації в Україні,

готовність і надалі сприяти політичному врегулюванню і вирішенню "кризи" шляхом діалогу.

Дуже добре, що пан президент із лідерами африканських держав сформували мирну делегацію і відвідають Росію та Україну. Сподіваюся, миролюбні країни світу, які відстоюють справедливість, зможуть висловити раціональні голоси за мир і переконати в необхідності переговорів,

– цитує МЗС Китаю слова Сі.

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