Експорт біоетанолу з України зріс майже на 12%: хто купує найбільше
- У 2025 році Україна експортувала 111,2 тисячі тонн біоетанолу, що на 11,9% більше, ніж у 2024 році, причому 96,2% постачань припало на ЄС, а 57,9% з них - на Литву.
- Найбільшим експортером біоетанолу залишалася "Перша Подільська Енергетична Компанія" з часткою 32,7%, хоча її обсяги постачань зменшилися на 5,8% порівняно з попереднім роком.
За підсумками 2025 року Україна наростила експорт біоетанолу, зберігши стабільну географію постачання. Найбільший попит традиційно забезпечили країни Європи, а лідером серед імпортерів залишилася Литва.
Хто купує найбільше українського біоетанолу?
Україна у 2025 році експортувала 111,2 тисячі тонн біоетанолу, що на 11,9% більше, ніж роком раніше, повідомляє "НафтоРинок". Найбільші обсяги відвантажень припали на лютий, березень і квітень, тоді як найменша активність спостерігалася у вересні, жовтні та листопаді.
У поквартальному вимірі пік експорту зафіксовано у першому кварталі – 39,0 тисячі тонн. У другому та третьому кварталах темпи постачань поступово знижувалися, однак у четвертому кварталі відбулося невелике пожвавлення.
Зверніть увагу! Структура експорту залишалася незмінною: 96,2% українського біоетанолу було спрямовано до країн Європейського Союзу, а решта – до Швейцарії. Найбільшим ринком збуту традиційно була Литва, на яку припало 57,9% загального експорту.
Упродовж року постачання здійснювали 9 компаній. Найбільшим експортером залишалася "Перша Подільська Енергетична Компанія" із часткою 32,7%, хоча порівняно з 2024 роком вона скоротила обсяги на 5,8%.
Цікаво! Серед провідних експортерів найшвидше зростання продемонстрували "Вестнол" і "Вітагро Біо Трейд", тоді як компанія "ЕТНЛ" зменшила обсяги постачань порівняно з попереднім роком.
У 2025 році агропродовольча продукція становила 56% українського експорту, зберігаючи ключову роль у зовнішній торгівлі, хоча загальні доходи від експорту скоротилися.
Спостерігалося зростання експорту продукції з доданою вартістю, зокрема товарів переробної промисловості, які досягли 4,4 мільярда доларів США, що склало близько 20% аграрного експорту.