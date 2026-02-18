Експорт біоетанолу з України зріс майже на 12%: хто купує найбільше

За підсумками 2025 року Україна наростила експорт біоетанолу, зберігши стабільну географію постачання. Найбільший попит традиційно забезпечили країни Європи, а лідером серед імпортерів залишилася Литва.

Хто купує найбільше українського біоетанолу?

Україна у 2025 році експортувала 111,2 тисячі тонн біоетанолу, що на 11,9% більше, ніж роком раніше, повідомляє "НафтоРинок". Найбільші обсяги відвантажень припали на лютий, березень і квітень, тоді як найменша активність спостерігалася у вересні, жовтні та листопаді.

У поквартальному вимірі пік експорту зафіксовано у першому кварталі – 39,0 тисячі тонн. У другому та третьому кварталах темпи постачань поступово знижувалися, однак у четвертому кварталі відбулося невелике пожвавлення.

Зверніть увагу! Структура експорту залишалася незмінною: 96,2% українського біоетанолу було спрямовано до країн Європейського Союзу, а решта – до Швейцарії. Найбільшим ринком збуту традиційно була Литва, на яку припало 57,9% загального експорту.

Упродовж року постачання здійснювали 9 компаній. Найбільшим експортером залишалася "Перша Подільська Енергетична Компанія" із часткою 32,7%, хоча порівняно з 2024 роком вона скоротила обсяги на 5,8%.

Цікаво! Серед провідних експортерів найшвидше зростання продемонстрували "Вестнол" і "Вітагро Біо Трейд", тоді як компанія "ЕТНЛ" зменшила обсяги постачань порівняно з попереднім роком.

