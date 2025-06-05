В Україні будують та удосконалюють понад сотню молочних ферм

Молочна галузь виявилась однією з найсильніших в українській промисловості. Наразі виробництва переїжджають зі сходу України та модернізують і будують нові ферми.

Молочна галузь розвивається

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що молочне виробництво в Україні не зупиняється, а зміщується зі сходу в центральні та західні області, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики України. Наразі будується або модернізується 125 молочних ферм.

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Міністр вважає, що стійкість молочного бізнесу – приклад для всієї економіки, а ефективний розподіл маржі між виробником, переробником і ритейлом – не лише питання економіки, а й довіри. Коваль зазначив, що "тільки синергія між усіма учасниками може дати той ефект масштабу, який дасть змогу створювати додану вартість і в країні, і для експорту".

За його словами ціноутворення – ключ до справедливості в ланцюгу та закликав виробників переходити від сировини до готової продукції.

Тонна українського агроекспорту коштує в середньому 291 євро. Для порівняння, в ЄС – 1536 євро. Це різниця між сировинною економікою та економікою доданої вартості. Наше завдання – зробити так, щоб частка тваринництва та переробки сягнула понад 50% в агросекторі,

– розповів міністр агрополітики.

Зверніть увагу! Також Віталій Коваль додав, що його міністерство до кінця липня планує фіналізувати нову модель торгівлі з ЄС – прозору, з чіткими обсягами: "Розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів, зокрема під час головування Данії в Раді ЄС з 1 липня".