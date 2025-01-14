Коли в Україні почнуть виплачувати 21 тисячу гривень на дрова

Українці, які опалюють власне житло твердим паливом, можуть отримати грошову допомогу на купівлю дров уже зараз. Програма допомоги працює з жовтня 2024 року.

Як отримати гроші на дрова

Восени 2024 року Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділило додаткові гроші на фінансування програми з надання деяким категоріям населення грошової допомоги на зимовий період, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики України. Загальний бюджет програми становить 37 мільйонів доларів.

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Цією програмою передбачена одноразова виплата у розмірі 21 000 гривень на придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств таких областей:

Чернігівської,

Сумської,

Харківської,

Луганської,

Донецької,

Запорізької,

Дніпропетровської,

Херсонської,

Миколаївської.

Допомогу повинні отримати понад 20 тисяч домогосподарств, які пройшли ідентифікацію. Виплати розпочалися у жовтні 2024 року.

Хто може отримати фінансову допомогу Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій, які найбільше потребують такої підтримки. Тому додаткова виплата надаватиметься громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період. Проєкт діятиме протягом кількох місяців. Орієнтовно українці зможуть отримувати виплати до кінця грудня 2024 року.

Куди звертатися

Якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди не потрібно. Усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача Пенсійний фонд вже має.

Якщо ж пільга або субсидія ще не призначена, але домогосподарство потребуєте підтримки держави – необхідно звернутися за нею до ПФУ у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву.