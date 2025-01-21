В Україні псується понад третина продовольства через брак овочесховищ

Близько 35% зібраного з українських полів продовольства псується та не потрапляє до споживачів. Така ситуація склалася через те, що багато овочесховищ та елеваторів були знищені російськими ударами.

Україні бракує овочесховищ для зберігання врожаю

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час міжнародної виставки "Зелений тиждень" в Берліні – High Level Panel FAO зауважив на важливості залучення інвестицій у будівництво овочесховищ та постачання холодильного обладнання для зберігання ягід та овочів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Адже через знищення ворогом овочесховищ та елеваторів, близько 35% продовольства псується і не потрапляє до споживача. І це провокує продовольчу інфляцію, від якої, перш за все, страждають ті верстви населення, які знаходяться на межі бідності,

– наголосив Віталій Коваль.

Міністр агрополітики України подякував FAO за допомогу з постачанням рукавів для зберігання зерна на прифронтових територіях. За його словами, це великий внесок в харчову безпеку, а збереження продовольчої незалежності – важливе завдання для кожної країни.

А надто, на думку міністра, це питання важливе для України, яка сьогодні боронить вільну Європу від агресора і при цьому годує близько 400 мільйонів людей у всьому світі.