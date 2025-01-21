Украине не хватает овощехранилищ для хранения урожая

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль во время международной выставки "Зеленая неделя" в Берлине – High Level Panel FAO отметил важность привлечения инвестиций в строительство овощехранилищ и поставки холодильного оборудования для хранения ягод и овощей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

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Ведь из-за уничтожения врагом овощехранилищ и элеваторов, около 35% продовольствия портится и не попадает к потребителю. И это провоцирует продовольственную инфляцию, от которой, прежде всего, страдают те слои населения, которые находятся на грани бедности,

– подчеркнул Виталий Коваль.

Министр агрополитики Украины поблагодарил FAO за помощь с поставкой рукавов для хранения зерна на прифронтовых территориях. По его словам, это большой вклад в пищевую безопасность, а сохранение продовольственной независимости – важная задача для каждой страны.

А особенно, по мнению министра, этот вопрос важен для Украины, которая сегодня защищает свободную Европу от агрессора и при этом кормит около 400 миллионов людей во всем мире.