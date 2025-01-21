Україні бракує овочесховищ для зберігання врожаю

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час міжнародної виставки "Зелений тиждень" в Берліні – High Level Panel FAO зауважив на важливості залучення інвестицій у будівництво овочесховищ та постачання холодильного обладнання для зберігання ягід та овочів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Адже через знищення ворогом овочесховищ та елеваторів, близько 35% продовольства псується і не потрапляє до споживача. І це провокує продовольчу інфляцію, від якої, перш за все, страждають ті верстви населення, які знаходяться на межі бідності,

– наголосив Віталій Коваль.

Міністр агрополітики України подякував FAO за допомогу з постачанням рукавів для зберігання зерна на прифронтових територіях. За його словами, це великий внесок в харчову безпеку, а збереження продовольчої незалежності – важливе завдання для кожної країни.

А надто, на думку міністра, це питання важливе для України, яка сьогодні боронить вільну Європу від агресора і при цьому годує близько 400 мільйонів людей у всьому світі.