Аграрії отримали у січні 640 гектарів розмінованих земель

В Україні триває очищення сільськогосподарських земель від мін та вибухонебезпечних предметів на території, де проходили бойові дії. У січні фермери отримали у користування нові площі, які можна буде засіяти вже навесні.

У січні очистили від мін нові площі сільгоспземель

Оператори протимінної діяльності у січні завершили очищення майже 640 гектар сільськогосподарських земель, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки України. Вартість розмінування склала 20,6 мільйона гривень, ці гроші компенсує держава.

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Важливо! Також в січні за 16 раніше укладеними угодами оператори розпочали роботи з очищення земель від мін та снарядів, що не вибухнули. Загальна площа цих земель – більш ніж 1,3 тисячі гектар, вартість розмінування – понад 85,1 мільйона гривень.

Протягом січня аграрії подали 34 нові заявки від аграріїв на участь в програмі.

З початку програми та станом на 1 лютого Центр гуманітарного розмінування уклав 50 угод з операторами на виконання робіт на загальній площі понад 9,3 тисячі гектар. Вартість робіт за договорами – понад 536,5 мільйона гривень.