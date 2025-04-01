У Сербії заморозок знищив до 95% абрикосів

Нещодавні ранкові заморозки завдали серйозного удару по вирощуванню фруктів у Сербії. Найсильніше постраждали ранні кісточкові культури, які вже квітували.

Вимерзли майже всі абрикоси

Найбільших збитків від заморозку зазнав західний регіон країни, повідомляє 24 Канал із посиланням на Vreme. За даними Інституту плодівництва в Чачаку, втрати врожаю абрикосів у цьому районі досягли 95%.

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Ми вважаємо, що в районі Чачака та його околицях 95% урожаю абрикосів було, безумовно, знищено через низькі температури. Найбільша шкода сталася тому, що абрикоса була у повному цвіті, коли температура опустилася до -5 градусів,

– повідомив Ненад Попович, експерт Інституту плодівництва.

Значні втрати зафіксовані також у Воєводині. За словами професора Зорана Кесеровича з факультету сільського господарства в Нові-Саді, у низинних районах цього регіону знищено понад 90% врожаю. У Белградській області, зокрема у Заклопача, втрати оцінюються на рівні 40 – 50%.

У чому причина великих втрат

Фахівці зазначають, що пізні весняні заморозки вже неодноразово спричиняли значні втрати плодів у Сербії. Окрім абрикосів, постраждали також черешні та груші, а подальші заморозки можуть загрожувати врожаю слив і яблук.

Причиною масштабних втрат стало передчасне пробудження бруньок через незвично теплу зиму. За словами Кесеровича, подібна ситуація спостерігається вже понад десятиліття.

Зверніть увагу! Методи захисту врожаю від морозів, такі як спринклерні системи, мають обмежене застосування через високі витрати та потребу у воді. Деякі фермери застосовували систему "фростбустер", яка нагнітає тепле повітря в сади, що частково допомогло знизити втрати. Експерти наголошують на необхідності впровадження стимулів для підтримки виробників та захисту врожаю в майбутньому. Повна оцінка збитків буде відома до кінця квітня.