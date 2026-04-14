Спалах африканської чуми свиней: частину Буковини включили до зони нагляду
- У Чернівецькому районі підтверджено спалах африканської чуми свиней серед диких свиней, що призвело до запровадження карантинних обмежень.
- Визначено зони карантину: зона захисту охоплює села Стрілецький Кут і Біла, а зона нагляду включає ширшу територію, зокрема місто Чернівці та прилеглі громади.
У Чернівецькому районі підтвердили випадок африканської чуми свиней серед дикої фауни. Через це в регіоні запроваджують карантинні обмеження та визначають зони захисту і нагляду.
Спалах АЧС підтвердили лабораторно
У Чернівецькому районі зафіксували випадок африканської чуми свиней серед диких свиней. Про це повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби.
Дивіться також Спалах африканської чуми свиней: на Дніпропетровщині оголосили карантин
Вірус виявили у тварин, знайдених мертвими в польових угіддях села Стрілецький Кут Мамаївської громади. Діагноз підтвердила Івано-Франківська регіональна лабораторія після проведення відповідних досліджень.
У зв'язку з цим державна протиепізоотична комісія оголосила осередком захворювання територію польових угідь зазначеного населеного пункту.
Визначено зони карантину і обмежень
До зони захисту в радіусі трьох кілометрів включено села Стрілецький Кут і Біла, а також частину міста Чернівці.
Зона нагляду охоплює ширшу територію – населені пункти в межах десяти кілометрів, зокрема громади Мамаївську, Кіцманську, Кам'янську та Горішньошеровецьку, а також саме місто Чернівці.
Зверніть увагу! У цих зонах проведуть облік поголів'я свиней у господарствах і перевірять умови їх утримання. Карантинні обмеження діятимуть щонайменше 40 днів після виконання всіх необхідних ветеринарно-санітарних заходів і рішення відповідної комісії.
Спалах АЧС на Івано-Франківщині: заражено частину популяції кабанів
В Івано-Франківській області підтвердили спалах африканської чуми свиней серед диких кабанів, причому 1,6% відстріляних тварин виявилися зараженими.
Зростання популяції кабанів зумовлене обмеженням полювання через воєнний стан та міграцією, а для контролю за поширенням АЧС запроваджено заходи з регулювання чисельності тварин.