Спалах АЧС на Івано-Франківщині: заражено частину популяції кабанів

В Івано-Франківській області ускладнилася ситуація з африканською чумою свиней. Вірус виявляють серед диких кабанів, популяція яких продовжує зростати.

На Прикарпатті виявили спалахи АЧС в популяції диких кабанів

В Івано-Франківській області погіршується епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За результатами відстрілу диких свиней захворювання підтвердили у 1,6% тварин. Саме кабани залишаються основним природним резервуаром вірусу та джерелом його поширення.

Фахівці зазначають, що популяція диких свиней зростає. У 2025 році їхня чисельність збільшилася на 635 особин, а в більш ніж половині мисливських угідь перевищує допустимий рівень — 3–4 тварини на 1000 гектарів.

У 2024–2025 роках в області зафіксували 11 неблагополучних пунктів, причому 64% випадків припадає саме на диких свиней. У всіх цих випадках вони були джерелом інфекції.

Чому зростає популяція диких кабанів?

Однією з причин зростання популяції стало обмеження полювання у 2022–2025 роках через воєнний стан. Також фіксується міграція тварин із територій бойових дій.

Для стримування поширення хвороби в області впровадили заходи з регулювання чисельності кабанів. Відповідний план дій на 2025–2026 роки передбачає скорочення популяції у мисливських угіддях, де вона перевищує норму.

Зверніть увагу! За останні два місяці було добуто 250 диких свиней, у чотирьох із них підтвердили АЧС, що свідчить про збереження ризиків поширення інфекції. Водночас не всі користувачі мисливських угідь виконують вимоги. Зокрема, щодо одного з клубів вже ініційовано розірвання договору через бездіяльність.

